Чернышенко и Цивилев открыли региональный Координационный центр КуZбасса

Tекст: Кристина Цыцура

Координационный центр был создан в 2021 году. Его задача – оперативное решение штатных и нештатных ситуаций. Центр позволил реализовать десятки проектов по газификации, школьному питанию, мобилизации и по другим темам.

«Сегодня это зарекомендовавший себя и самый действенный инструмент государственного управления. Здесь используются передовые технологии и цифровые решения, собираются большие данные. И, что самое главное, сюда поступает обратная связь от граждан, важность которой подчеркнул президент Владимир Путин во время посещения Центра. На основе этой информации принимаются оперативные, а главное, эффективные командные решения. Теперь свой региональный Координационный центр есть и в Кемеровской области», – отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам губернатора Цивилева, РКЦ позволит повысить качество государственного управления, эффективность решения поставленных задача, в том числе для достижения целей развития.

«Не могу не отметить заслуги губернатора региона в проекте его создания. Благодаря его личному участию, Кузбасс установил рекорд по скорости открытия региональных координационных центров среди всех пилотных регионов. КЦ Правительства будет и дальше делиться с Кузбассом и другими субъектами передовыми методиками, технологиями и цифровыми инструментами государственного управления. Вместе мы продолжим идти к общей цели – еще более плодотворной работе в интересах всех граждан страны», – добавил вице-премьер.

Губернатор отметил, что региональный центр будет работать вплотную с федеральным, чтобы принимать верные управленческие решения.

Сергей Цивилев рассказал, что РКЦ будет собирать и обрабатывать первичные данные, которые позволят оперативно выявлять проблемные места и принимать управленческие решения.