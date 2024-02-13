В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
В Кремле не стали комментировать приговор Кагарлицкому
Представитель Кремля Песков не стал комментировать приговор Кагарлицкому
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать приговор апелляционного военного суда политологу и социологу Борису Кагарлицкому* (признан в России иноагентом).
Представитель Кремля отметил, что ему неизвестно, в курсе ли глава государства принятого решения, передает ТАСС.
«Мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать», – подчеркнул он.
Ранее апелляционный суд ужесточил приговор Кагарлицкому по делу об оправдании терроризма.
Напомним, Кагарлицкий был признан виновным по статье о призывах к терроризму, ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей, наказание в ходе судебного заседания было смягчено до 600 тыс. рублей.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом