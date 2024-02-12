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    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина
    Захарова ответила на заявления Шольца и Сунака об интервью Путина
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу
    Администрация США перестала считать Нетаньяху продуктивным партнером
    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    Столтенберг резко ответил Трампу на слова об атаке на НАТО
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Сотни миллионов просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    48 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Интервью Путина Карлсону стало шоком, русским снегом и метелью на их изнеженные мягким климатом западные головы. И то, что совершенно очевидно для нас, стало невероятным открытием для них.

    5 комментариев
    12 февраля 2024, 07:54 • Новости дня

    В Эфиопии решили собирать автомобили Lada

    В Эфиопии начали изучать возможность сборки автомобили Lada

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект сборки и производства автомобилей Lada в Эфиопии находится в проработке, заявил посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

    «С госхолдингом Ethio Engineering Group «ЛАДА Экспорт» договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации сборки. В итоге будет принято решение о реализации проекта», – цитирует Терехина РИА «Новости».

    По его словам, машины Lada успелди хорошо зарекомендовать себя в Эфиопии, доказав надежность и неприхотливость, поэтому местный рынок является перспективным для сборки российских автомобилей.

    В июле 2023 года президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и сборки их внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество, в том числе содействовать инвестициям в республику.

    9 февраля 2024, 21:12 • Новости дня
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций

    Посол Келин заявил о перспективе решения вопроса с санкциями Британии против России

    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    @ Qian Yi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решить вопрос снятия санкций, введенных Британией против России, можно в судебном порядке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ограничения против России были введены незаконно, поэтому существует перспектива судебного разрешения снятия санкций, передает РИА «Новости».

    «Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций – она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин.

    По словам посла, на сегодняшний день в санкционном списке находятся около 1,5 тыс. российских физических и 250 юридических лиц.

    Ранее аналитики рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    11 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

    Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лексика, выбранная Сунаком и Шольцем для критики интервью Владимира Путина, во многом непотребна для политиков такого уровня. Но у них нет в запасе реальных аргументов, поэтому они перешли к оскорблениям. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак назвал интервью Владимира Путина «смехотворным».

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

    «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

    Между тем в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот – подумать над тем, что сказал российский лидер, и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.

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    9 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России

    Депутат Бундестага Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России

    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области, заявил депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

    Эрнст отметил, что было бы лучше, если бы опять началась покупка природного газа России. По его словам, это увеличило бы спрос, кроме того, российский газ сильно дешевле, чем американский СПГ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у него нет информации о том, произойдет ли это снова, поскольку их правительство придерживается идеологического подхода и не учитывает интересы Германии, а в ее интересах было бы снова покупать российский природный газ.

    Как указал Эрнст, отказ от российских ресурсов «привел сейчас к огромным экономическим трудностям», сейчас в стране происходит рецессия, а российская экономика растет.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – подчеркнул российский лидер.

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    10 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Генконсул пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Генконсул Буравов пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Tекст: Александра Юдина

    Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

    По его словам, незаконные односторонние санкции, введенные в отношении России Западом, касаются проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, которые даже не имеют никакого отношения к санкционной продукции, передает РИА «Новости»

    Буравов добавил, что прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики.

    Накануне в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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    9 февраля 2024, 19:37 • Новости дня
    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ

    Политолог Лизан: Назначение Сырского делает Зеленского лично ответственным за положение дел на фронте

    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Критика в адрес Александра Сырского позволит западным странам отмежеваться от возможных поражений ВСУ, возложив ответственность за них на Владимира Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Иван Лизан. Ранее назначение Сырского на пост главкома ВСУ вызвало волну критики в западных СМИ.

    «Западные лидеры прекрасно понимают, что текущий конфликт складывается не в пользу Украины. ВСУ давно не достигали ярких и значимых побед, в связи с чем США и пытаются постепенно отмежеваться от офиса Зеленского хотя бы в информационном плане. Думаю, именно этим и объясняются холодные комментарии американских СМИ о назначении Сырского на должность главнокомандующего», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Западные издания активно обсуждают фигуру Залужного. Называют его героем и одним из лучших генералов современности. В отношении его преемника высказываются более сдержанно или критически, при этом отмечая, что его приход на руководящую должность – инициатива президента Украины. Таким образом, Вашингтон пытается снять с себя ответственность за будущие провалы ВСУ», – отмечает собеседник.

    «Тот факт, что Сырский является общеизвестным протеже Зеленского, может принести руководству страны серьезные проблемы в будущем. СМИ часто писали о его безоговорочной лояльности действующей власти. Более того, его назначение целиком и полностью связывают с единоличным решением Зеленского. Для него слабый генерал удобен», – подчеркивает он.

    «Соответственно, все ошибки нового главнокомандующего будут восприниматься как промахи самого президента. В такой ситуации откреститься от проблем на фронте не получится. Ситуация сложилась таким образом, что в глазах мировой общественности и населения Украины Зеленский лично поручился за профессионализм Сырского», – считает эксперт.

    «При этом данное назначение, скорее всего, упростит коммуникацию ВСУ с западными странами. Залужный был крайне амбициозным человеком, прямое общение которого с Вашингтоном и НАТО в определенный момент стало опасным для Зеленского. Именно поэтому руководство страны и не позволяло в последнее время экс-главкому идти на контакт с иностранными державами», – указывает политолог.

    «Сырский в этом плане выглядит куда более компромиссной фигурой. Он не станет перечить политическому руководству страны. Если же ему потребуется передать США какую-либо информацию в срочном порядке, то он, думаю, обратится к Умерову, который также зачастую контактирует с западными государствами от лица Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее телеканал CBS News выразил мнение, что преемнику Залужного будет достаточно трудно найти взаимопонимание в общении с НАТО и Вашингтоном. Отмечается, что Сырскому придется налаживать отношения с партнерами в условиях, когда «ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского».

    При этом в целом западные СМИ сильно критикуют нового главкома ВСУ. Издание Politico характеризует его в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Подчеркивается, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 08:58 • Новости дня
    Над регионами России за ночь уничтожено 19 беспилотников ВСУ

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила и перехватила за ночь 19 украинских дронов над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО сбила в небе два украинских беспилотника над территорией Курской области, пять – над Брянской, а четыре над территорией Орловского региона.

    Кроме того, два украинских дрона были сбиты над территорией Краснодарского края и шесть – над акваторией Черного моря.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сорвала попытку атаковать объекты ТЭК в Орловской области.

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    9 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Политолог: Интервью Путина стало событием всемирного масштаба

    Политолог Колчин: Американцы получили возможность напрямую сравнить профессионализм Путина и Байдена

    Политолог: Интервью Путина стало событием всемирного масштаба
    @ Gavriil Grigorov/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В интервью Владимир Путин показал себя эрудированным и харизматичным политиком. Он просто и лаконично рассказал западным зрителям природу украинского конфликта, что раньше от них скрывалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Петр Колчин. Ранее в Cети было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    «Интервью Владимира Путина – важное событие всемирного масштаба. Фактически президент России выступил с прямым и искренним посланием к гражданам западных государств. Жители США и ЕС уже отвыкли от открытого диалога с лидерами ведущих стран. Между тем получить альтернативную оценку происходящих на международной арене событий важно для каждого думающего человека», – сказал политолог Петр Колчин, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов.

    «Долгое время западные СМИ искажали слова Владимира Путина. Им было невыгодно публиковать правду о том, что именно Вашингтон и Брюссель «подливали масло в огонь» в контексте СВО. Истина о природе отношений Украины и России умалчивалась. Интервью Карлсона прорвало информационную блокаду, продемонстрировав российский взгляд на происходящее», – подчеркивает собеседник.

    «При этом Путин показал себя крайне эрудированным политиком. Он легко переключался с темы на тему, вел беседу без предварительной подготовки, ничего не читал с листа. Продемонстрировал глубокую погруженность в проблематику», – отмечает он.

    «Примечательно, что на американском телевидении на фоне интервью вышло обращение Джо Байдена. Американцы получили возможность сравнить их президента с российским лидером. Контраст очевиден. Путин своей харизмой и яркостью буквально затмил главу США», – считает собеседник.

    «При этом наш президент говорит на понятном для обывателя языке. Его речь проста и лаконична. Он обращается к терминам, важным для каждого жителя Земли. Рассуждает о взаимовыгодном сотрудничестве, важности стабильного и прогнозируемого миропорядка. Уверен, его заявления найдут отклик у граждан США и ЕС», – резюмирует Колчин.

    Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые 11 часов видео набрало свыше 80 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 205 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 636 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило 3,1 млн.

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    10 февраля 2024, 09:45 • Новости дня
    В Белгородской области зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ за сутки

    Гладков: В Белгородской области зафиксировано 15 прилетов со стороны ВСУ за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли Белгородскую область 15 раз за сутки, дроном-камикадзе атакован один грузовой автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка – зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка – установлено четыре прилета. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Также в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено три минометных снаряда, в селе Дроновка дроном-камикадзе атакован гражданский грузовой автомобиль, а в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

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    11 февраля 2024, 23:56 • Новости дня
    Маск: SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Илон Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

    «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», – приводит РИА «Новости» заявление Маска.

    Он также называл «категорической неправдой» сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

    Ранее зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине, отключив Starlink.

    Маск согласился с высказыванием о том, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

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    10 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Новым председателем Африканского союза станет Мавритания

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мавритания на предстоящей неделе сменит Коморские острова в качестве председателя Африканского союза, сообщила радиостанция RFI.

    Решение о выдвижении Мавритании было принято на заседании стран Северной Африки, передает РИА «Новости».             

    Срок полномочий страны-председателя составит 12 месяцев. Смена состоится в эфиопской столице Аддис-Абебе. Ранее президент Мавритании Мохамед ульд Газвани дал согласие на председательство страны в АС.

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    10 февраля 2024, 12:50 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

    При обстреле ВСУ хутора Понуры в Белгородской области пострадали три человека

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли окраину хутора Понуры Грайворонского района Белгородской области, три человека получили осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ, в результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих.

    «У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в Городскую больницу №2», – сообщил Гладков.

    Напомним, периодически в Белгороде и Белгородской области объявляется ракетная опасность.

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    12 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Ледяной дождь предсказали в центральной части России в понедельник

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Вильфанд предсказал ледяной дождь в центральной части России

    Tекст: Денис Тельманов

    Ледяной дождь и опасные погодные явления прогнозируются в ряде регионов европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь», – передает слова Вильфанда ТАСС.

    Синоптик отметил, что условия для ледяного дождя обусловлены разницей температур на определенных высотах от земли – на высоте 2-3 км она отрицательная, чуть ниже – положительная, и затем снова отрицательная.

    После попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда, пояснил Вильфанд.

    По его словам, сложные погодные условия в виде дождя и мокрого снега с последующим гололедом прогнозируются в Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Московской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областях и в Калмыкии.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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    12 февраля 2024, 05:28 • Новости дня
    В Приморье 31 человек попал в больницу после отравления в кафе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье 31 посетитель кафе «М-Бургер» в Дальнереченске попал в больницу после отравления сальмонеллой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

    «В кафе выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации, подтверждающей соответствие продукции, в том числе на сырье, находящееся на предприятии. На полуфабрикатах собственного приготовления отсутствовала маркировка даты изготовления, сроков реализации и хранения», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что в кафе было выявлено несоблюдение поточности и последовательности технологических процессов, обеспечивающих безопасность, а у сотрудников не было сведений о прохождении медосмотров.

    По факту отравления возбуждено дело, работа самого заведения приостановлена.

    Ранее сообщалось, что 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка.

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    12 февраля 2024, 00:36 • Новости дня
    Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «На донецком направлении противник совершил девять обстрелов. На горловском – 13 обстрелов. На ясиноватском направлении – один обстрел», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили более 90 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

    Ранее сообщалось, что gотери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2 190 человек

    Подразделения Южной группировки войск отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа в ДНР.

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