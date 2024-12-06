«Волонтеры Победы» организовали мероприятия к годовщине битвы за Москву

В честь годовщины начала битвы за Москву «Волонтеры Победы» организовали в различных регионах России ряд памятных и просветительских мероприятий. В рамках всероссийского урока мужества «Битва за Москву» добровольцы рассказали участникам о ключевых моментах и героях тех событий.

Также были проведены исторические квесты, в которых команды выполняли интерактивные задания, направленные на изучение операций периода 1941-1942 годов.

В Нижегородской области уроки мужества проходили для учеников школы №24. Волонтеры ознакомили школьников с этапами сражения, провели викторину, по результатам которой самые эрудированные участники получили призы. Александр Калинин, региональный координатор направления «Моя история», отметил важность передачи исторических знаний новым поколениям, чтобы сохранить память о подвиге предков.

В Воронежской области жители смогли принять участие в квесте, организованном в музее-диораме. Участники перемещались по станциям, каждая из которых была посвящена историям реальных защитников столицы. Координатор проекта «Великая Победа» Екатерина Усова подчеркнула, что все больше молодежи интересуется историей Родины благодаря таким интерактивным форматам.

В Ямало-Ненецком автономном округе интерактивный урок «Битва за Москву» также собрал немало участников. Координатор направления «Моя история» Виталий Мацаков отметил, что такие уроки помогают воспитывать у детей патриотизм и уважение к истории. В Мурманской области школьный отряд «Волонтеров Победы» провел урок мужества под руководством преподавателей, где изучались героизм и стратегические операции Красной армии.

В Москве «Волонтеры Победы» возложили цветы к обелиску «Москва – город-герой» и почтили память тех, кто защищал город, минутой молчания.