Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
Россиян призвали отменить поездки в Мозамбик
Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мозамбик
Российское посольство в Мозамбике посоветовало согражданам отменить поездки в страну из-за протестов после выборов, приведших к гибели более 20 человек.
Посольство РФ в Мозамбике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну в период новогодних и рождественских праздников, передает РИА «Новости». Причиной таких рекомендаций послужила сложная социально-политическая обстановка в Мозамбике, вызванная протестами после президентских выборов.
На этой неделе стало известно о гибели более 20 человек в результате беспорядков, вспыхнувших после объявления окончательных результатов выборов.
В связи с текущей ситуацией посольство настоятельно посоветовало гражданам России, планирующим посетить Мозамбик в праздники, отменить или отложить поездку до нормализации обстановки. Также гражданам, проживающим в Мозамбике, рекомендовано не покидать дома без острой необходимости и иметь запас воды, продуктов, топлива, медикаментов и денежных средств.
Выборы прошли в Мозамбике 9 октября. По предварительным данным, лидировал представитель партии «Фрелимо» Даниэль Шапу. Независимый кандидат Венансиу Мондлане выразил несогласие с результатами выборов и призвал к акциям гражданского неповиновения.
В декабре агентство Associated Press сообщало о гибели по меньшей мере 110 человек на протестах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне не менее 33 человек погибли в результате массового побега заключенных из тюрьмы в Мозамбике на фоне манифестаций оппозиции.
До начала беспорядков Мозамбик проявлял заинтересованность в запуске прямых рейсов в Москву и другие города России, заявил посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха.