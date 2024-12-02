Потерявшим в «Крокусе» семью детям открыли вклады на полмиллиарда рублей

РКК открыл вклады на 512 млн рублей для детей, потерявших родителей в теракте в «Крокусе»

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Савчук в своем Telegram-канале, РКК продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Организация открыла вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей. Эти средства станут доступны детям при достижении совершеннолетия, передает ТАСС.

По данным РКК, более 180 человек уже воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. Пострадавшим с инвалидностью выделена финансовая помощь в размере 17 млн рублей. Кроме того, более 19 млн рублей было направлено на улучшение жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей.

На первом этапе материальную поддержку получили 97 семей, которым было выделено более 30 млн рублей. Для контроля над распределением средств и оказанием помощи создана специальная комиссия.

Российский Красный Крест ранее увеличил размер благотворительных вкладов для детей, оставшихся без родителей, с 5 до 7 млн рублей. «РКК продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате трагедии в «Крокус Сити Холле», – говорится в заявлении организации.

Ранее РКК определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших, семей погибших и пострадавших при террористическом акте, в концертном зале «Крокус Сити Холл». Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года с возможностью корректировки сроков в зависимости от потребностей пострадавших и объемов собранных средств.

В апреле РКК собрал более 1,5 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».