РКК собрал пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей

На помощь пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» собрано более 1,5 млрд рублей

После теракта 22 марта РКК запустил сбор пожертвований на помощь пострадавшим, семьям погибших и пострадавших. Для расходования средств была создана специальная комиссия, куда входят представители правительств Москвы и Московской области, члены Общественных палат Москвы и Подмосковья, представители РКК и пострадавших.

Полная сумма принятых и обработанных пожертвований на 10.00 мск 5 апреля составила 1 568 808 485 рублей. Всего из общей суммы собранных пожертвований 844 575 542 рубля приходится на физические лица (755 039 человек перевели пожертвования), 724 232 943 рубля перевели юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей, говорится на сайте РКК.

«Мы благодарны каждому, кто присоединился к нашему сбору пожертвований на помощь пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Ваша щедрость и поддержка помогли нам за две недели собрать более 1,5 млрд рублей для оказания помощи тем, кто пострадал в результате теракта. Это рекордная сумма, показывающая объединение всего общества. Это уже сейчас позволяет нам оказывать срочную помощь нуждающимся и планировать долгосрочные программы поддержки пострадавших и семей погибших, которые скоро запустятся. Мы продолжаем работу над обеспечением всем необходимым, в том числе и психологической поддержкой, стремясь сделать их восстановление после этой трагедии более эффективным и быстрым», – поделился председатель РКК Павел Савчук.

Собранные средства пойдут на оказание адресной помощи людям. На данный момент, по решению специальной комиссии, 65 семьям выделена срочная материальная помощь в размере от 300 до 600 тыс. рублей. В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесшие дополнительные расходы.

«Мы придаем большое значение прозрачности нашей работы и хотим, чтобы каждый, кто внес свой вклад в помощь пострадавшим, был в курсе, как используются собранные средства. Информация о помощи, оказанной пострадавшим, а также полная финансовая отчетность о распределении собранных средств будут регулярно публиковаться на официальном сайте Российского Красного Креста», – подчеркнул председатель Российского Красного Креста.

РКК продолжает собирать заявки от пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», их близких и семей погибших. При возникновении потребности заявку на оказание адресной помощи можно подать через форму РКК, по электронной почте help@redcross.ru, по телефону горячей линии: 8 (800) 234-07-07. Также заявки принимаются через бот РКК, доступный на главной странице сайта организации. На днях состоится четвертое заседание Специальной комиссии РКК, на котором будет принято решение о поддержки еще 15 семей.

На втором этапе РКК планирует реализацию долгосрочных программ поддержки, направленных на обеспечение стабильности и помощи пострадавшим. В том числе в ближайшее время будет принято решение о назначении ежемесячной выплаты лицам, потерявшим кормильца.

Кроме того, специалисты и волонтеры Российского Красного Креста продолжают оказывать психологическую помощь всем нуждающимся, в том числе пострадавшим в результате трагедии, членам их семей и близким пропавших без вести. С момента трагедии помощь на горячей линии РКК получили 2077 человек и 52 человек оставили заявки на индивидуальное психологическое сопровождение.

