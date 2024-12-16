В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.7 комментариев
Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.
Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.
Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.
Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.
Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.