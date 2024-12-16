Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

Tекст: Ольга Иванова

Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.