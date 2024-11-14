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Врачи: Ливанов остается в реанимации НИИ Склифосовского
Врачи: Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации хирургического отделения НИИ Склифосовского
Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, продолжает находиться в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщили в медучреждении.
Василий Ливанов остается в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве, передает РИА «Новости». Представители медицинского учреждения подтвердили, что артист находится в хирургической реанимации, но подробности о его состоянии не раскрыли.
Василий Ливанов поступил в НИИ им. Склифосовского в начале октября и был помещен в реанимацию по неврологической причине, однако его выписали 15 октября. Недавно он вновь оказался в реанимации, но на этот раз в хирургическом отделении.
Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве и за свою карьеру оставил значительный след в мире кино и мультипликации. Одной из самых известных его ролей стала роль Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Ранее жена народного артиста Василия Ливанова опровергла слухи об ухудшении его здоровья, отметив, что актер восстанавливается после болезни и чувствует себя неплохо, сын Борис также называл недостоверной информацию об ухудшении состояния отца.