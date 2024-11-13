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Tesla отозвала 2,4 тыс. Cybertruck из-за неисправности инвертора привода
Американская компания Tesla отозвала более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за проблемы с инвертором привода, что может увеличить риск аварий.
Как сообщает РИА «Новости», Tesla отзывает 2431 электромобиль Cybertruck. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) выпустило пресс-релиз, в котором указано, что отзываемая техника была произведена в период с ноября прошлого года по июль текущего.
Причиной стала неисправность инвертора привода, которая может повысить вероятность аварии. Tesla бесплатно устранит проблему, проведя замену неисправной детали.
В прошлом месяце Tesla отозвала более 27 тыс. моделей Cybertruck. Тогда причиной стали проблемы с камерой заднего вида. Tesla, основанная Илоном Маском в 2003 году, известна как разработчик электромобилей и технологий, связанных с ними. В 2021 году штаб-квартира компании переехала из Пало-Альто в Остин, Техас.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Техасе произошло первое ДТП с летальным исходом с участием Tesla Cybertruck, а в калифорнийском районе Пало-Альто зарегистрировали первое ДТП с этим электропикапом без жертв.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему подаренный Cybertruck, который был отправлен в зону СВО и оснащен пулеметом. Кадыров также сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации, подчеркнув их высокую мобильность и надежность.
Эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров пояснил, что Маск может отключить эти машины удаленно, однако их можно отвязать от доступа к Сети, чтобы минимизировать удаленное управление.