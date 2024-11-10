МЧС сообщило о пожаре на складе в Подмосковье

В Подмосковье горел склад на площади 1,2 тыс квм, пострадавших нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Подмосковье, в селе Ям городского округа Домодедово, произошел пожар на складе, площадь которого составляет 1,2 тыс. квадратных метров, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы МЧС России, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и на место происшествия оперативно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

По словам представителей МЧС, пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия задействованы пять единиц техники и 23 человека личного состава, которые продолжают работу по ликвидации огня.

Причины возгорания пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье локализовали крупный пожар на складе фабрики, а на складе со стройматериалами произошел еще один инцидент с возгоранием.