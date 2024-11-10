Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
МЧС сообщило о пожаре на складе в Подмосковье
В Подмосковье горел склад на площади 1,2 тыс квм, пострадавших нет
В Подмосковье на территории городского округа Домодедово произошло возгорание складского помещения площадью 1,2 тыс. кв. м, при этом на месте работают 5 единиц техники и 23 человека, пострадавших нет.
В Подмосковье, в селе Ям городского округа Домодедово, произошел пожар на складе, площадь которого составляет 1,2 тыс. квадратных метров, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы МЧС России, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и на место происшествия оперативно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
По словам представителей МЧС, пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия задействованы пять единиц техники и 23 человека личного состава, которые продолжают работу по ликвидации огня.
Причины возгорания пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье локализовали крупный пожар на складе фабрики, а на складе со стройматериалами произошел еще один инцидент с возгоранием.