  • Новость часаПВО за ночь уничтожила 10 дронов ВСУ в Ростовской области
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    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    21 комментарий
    9 октября 2024, 06:55 • Новости дня

    Экс-сотрудники «Патриота» обвинены в получении взятки

    Бывшие сотрудники «Патриота» обвиняются в получении взятки на 27,5 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи возбудили уголовное дело против бывших сотрудников парка «Патриот» Андрея Пучкова и Ивана Трифоногло.

    Следствие утверждает, что Пучков и Трифоногло взяли взятку в размере более 27,5 млн рублей от компании, исполнявшей госконтракт, сообщает РИА «Новости».

    Взамен они ослабили контроль и проявили попустительство. В результате Пучков был арестован, а Трифоногло отправлен под домашний арест. Их имущество было также арестовано.

    Скандалы вокруг парка «Патриот» начались в августе, когда СК России задержал директора парка Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова по обвинению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, они похитили деньги, выделенные на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

    Павел Попов, бывший замглавы Минобороны, был задержан в конце августа. Следствие утверждает, что он, вместе с Ахмедовым и Шестеровым, похищал средства парка «Патриот», обогащаясь за счет этого учреждения. Общая сумма хищений составила 30 млн рублей.

    Источник РИА «Новости» подчеркнул, что уголовное дело в отношении Пучкова и Трифоногло не связано с расследованиями против экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахметова.

    Как сообщалось, бывший заместитель министра обороны, генерал армии запаса Павел Попов был арестован 29 августа по решению 235-го гарнизонного военного суда, его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, Попов незаконно обогащался за счет парка «Патриот».

    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    8 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации

    В Белоруссии развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО страны, сообщил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

    В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.

    «Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.

    В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М

    Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику

    Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию БМД-4М и БМП-3, оснащенных комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны для повышения выживаемости в боевых условиях.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о поставке новой партии боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3 государственному заказчику, передает РИА «Новости». В пресс-службе компании отметили, что техника оснащена комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны. Она также оборудована «накидками» для снижения тепловой и радиолокационной заметности, что увеличивает ее выживаемость в боевых условиях.

    Техника была изготовлена на «Курганмашзаводе», который за девять месяцев 2024 года увеличил выпуск боевых машин на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, завод работает в высоком темпе, а некоторые цеха функционируют круглосуточно, что позволяет эффективно выполнять гособоронзаказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, а также комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

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    8 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall представил 120-мм снаряды KE2020Neo с вольфрамовым сердечником

    Rheinmetall разработал новое поколение бронебойных снарядов
    @ Philipp Schulze/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall завершил разработку 120-мм бронебойных снарядов нового поколения KE2020Neo с вольфрамовым сердечником, предназначенных для танков Leopard 2.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о завершении разработки нового поколения 120-мм бронебойных снарядов кинетического действия для применения против современных технологий защиты, передает РИА «Новости». Эти снаряды, получившие название KE2020Neo, могут стать важной частью арсенала современной бронетехники.

    Снаряды KE2020Neo оснащены вольфрамовым сердечником, что обеспечивает им высокую кинетическую энергию и позволяет эффективно преодолевать новейшие защитные системы. Разработка этих боеприпасов стала следующим шагом после создания предшествующих моделей DM53 и DM63, которыми снаряжают немецкие танки Leopard 2.

    Заказ на разработку этих новых боеприпасов поступил от вооруженных сил Германии и Британии. Ожидается, что снаряды KE2020Neo будут производиться серийно, что позволит удовлетворить потребности армий в современных средствах поражения бронетехники.

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    8 октября 2024, 13:01 • Новости дня
    В России осудили следователя по делу о рекордной взятке в 7 млрд рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Балашихинском суде Подмосковья вынесен приговор бывшему следователю Следственного комитета Марату Тамбиеву по делу о получении рекордной взятки в биткоинах на сумму, примерно равную 7 млрд рублей.

    Тамбиев признан виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий», его приговорили к 16 годам строгого режима, передает ТАСС.

    Также ему придется выплатить штраф в 500 млн рублей. Помимо основного наказания, Тамбиеву запрещено занимать должности в правоохранительных органах после отбытия срока. Кроме того, он лишен специального звания майора юстиции.

    В этом деле фигурировала взятка от хакерской группы Infraud Organization в размере криптовалюты, эквивалентной 7,3 млрд рублей. Отмечается, что следователи за взятку должны были прекратить уголовное преследование хакеров и позволить им скрыть криптовалюту в 14 млрд рублей.

    Экс-следователь Кристина Ляховенко, участвовавшая в преступной группе, также признана виновной и приговорена к девяти годам колонии общего режима. Ее лишили звания старшего лейтенанта юстиции. Третий фигурант дела Дмитрий Губин объявлен в розыск, так как скрылся от правоохранительных органов.

    Гособвинитель требовал для Тамбиева 20 лет лишения свободы и запрета занимать государственные должности на 15 лет. Для Ляховенко прокурор запросил 13 лет колонии и запрет на 10 лет занимать должности в госорганах. В ходе судебных заседаний Тамбиев отрицал свою вину и заступался за Ляховенко.

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    8 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Экс-глава «Главного управления обустройства войск» осужден за хищения в Арктике

    Суд в Москве приговорил Евгения Горбачева к тюремному сроку за хищение 360 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Савеловский суд Москвы приговорил экс-руководителя «Главного управления обустройства войск» Евгения Горбачева к 5,5 года колонии за хищение более 360 млн рублей при строительстве военных объектов на мысе Шмидта и острове Врангеля в Арктике.

    Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение более 360 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике,  передает РИА «Новости».

    Согласно приговору, Горбачев будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей и возместить 367 млн рублей в пользу потерпевших.

    Следствие установило, что Горбачев руководил строительными работами на мысе Шмидта и острове Врангеля, где планировалось возведение вышек наблюдения, радиолокационных площадок и других объектов. Обвинение утверждает, что часть средств была выведена по фиктивным договорам на счета контролируемых компаний, что нанесло ущерб в 360 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининграде возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения более 100 млн рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Бывший руководитель строительного филиала и его заместитель обвиняются в хищении более 35 млн рублей, используя подложные документы при выполнении ремонта военного госпиталя в Перми. Суд в Амурской области санкционировал арест гендиректора московской строительной компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна, который обвиняется в мошенничестве почти на 60 млн рублей при строительстве на космодроме Восточный.

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    9 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Минобороны России создало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

    12-й ЦНИИ Минобороны запатентовал автономный беспилотник-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.

    Новый беспилотник от Минобороны России обладает уникальной способностью противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

    Как сообщает ТАСС, аппарат разработан в 12-м Центральном научно-исследовательском институте и способен автономно доставлять малокалиберные боеприпасы типа ВОГ-17 к целям противника.

    Беспилотник выполнен в виде цилиндра и использует соосную схему с двумя несущими винтами, что повышает его маневренность и устраняет необходимость в рулевом винте. Для доставки боеприпасов предусмотрено специальное устройство удержания внутри корпуса.

    Система управления включает микропроцессор, лазерное сканирование и USB-накопитель с данными о местности. Это позволяет дрону ориентироваться без участия оператора. Использование LIDAR-датчиков помогает идентифицировать цель и инициировать атаку.

    ЦНИИ также ведет исследования в области ядерных поражающих факторов и разрабатывает рекомендации по защите от ядерного оружия. Институт предоставляет научное сопровождение испытаний и участия в защите России от атомных угроз.

    Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Радар.НФ», созданное «Народным фронтом», значительно увеличило эффективность защиты воздушного пространства, зарегистрировав более 13 964 сигналов от пользователей, что позволило сбить более 250 беспилотников противника.

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    9 октября 2024, 04:23 • Новости дня
    Военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин

    Пленный украинец рассказал о подсаживании военных ВСУ на амфетамин медиками

    Tекст: Денис Тельманов

    Пленный солдат ВСУ Артем Кабанов заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин своим сослуживцам сначала бесплатно, а затем за деньги, способствуя зависимости.

    Украинские военные медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин, начав с бесплатного предложения наркотика, а затем продавая его, сообщил РИА «Новости» пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Он рассказал, что многие военнослужащие в его подразделении употребляли амфетамин, который заказывали через украинскую доставку «Новая Почта». Кабанов утверждает, что 30% его сослуживцев регулярно употребляли амфетамин.

    Боец ВСУ сообщил, что военные медики предлагали амфетамин, чтобы повысить «бодрость» и выносливость бойцов. После привыкания медикам платили за наркотик.

    Он также заявил, что посылки с амфетамином проверялись военной полицией, но наркотик находили не всегда. По его мнению, командование ВСУ давало «зеленый свет» на поставку наркотика и получало за это вознаграждение.

    Кабанов также отметил, что амфетамин помогал его сослуживцам быстрее передвигаться между позициями.

    Артем Кабанов, уроженец Запорожья, был задержан полицией и направлен в военкомат, несмотря на состояние здоровья, включая гепатит C и другие заболевания.

    По его словам, подготовка к службе в ВСУ прошла без медицинской комиссии.

    Он попал в плен в первый день на боевых позициях в Луганской Народной Республике.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье.

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    9 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    Губернатор сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

    Украинский дрон был уничтожен ПВО Минобороны России в небе над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силами ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, все службы работают на месте происшествия.

    По словам Богомаза, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотника была пресечена силами ПВО Министерства обороны России. Беспилотник был обнаружен и уничтожен в ходе операции.

    Губернатор также отметил, что оперативные и экстренные службы провели все необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе. Ситуация находится под контролем, угрозы для местных жителей нет.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 16 украинских беспилотников.

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    9 октября 2024, 05:33 • Новости дня
    ПВО за ночь уничтожила 10 дронов ВСУ в Ростовской области

    Губернатор сообщил об уничтожении 10 дронов ВСУ в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев, уточнив, что пострадавших нет, а пожар от падения обломков был потушен.

    Как передает РИА «Новости», за минувшую ночь в Ростовской области подразделения ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Он уточнил, что девять дронов были сбиты на юго-западе региона, а один в районе Новошахтинска.

    В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар. По словам Голубева, пожар был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Предварительно, пострадавших нет.

    Кроме того, губернатор отметил, что это была массированная воздушная атака, которую удалось успешно отразить благодаря слаженной работе ПВО.

    Он также подчеркнул, что обстановка в регионе остается под контролем и находится под постоянным наблюдением соответствующих служб.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили украинский беспилотник в районе Новошахтинска.

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    9 октября 2024, 03:54 • Новости дня
    В Брянской области уничтожили 4 БПЛА самолетного типа

    Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении 4 БПЛА самолетного типа в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области обнаружили и уничтожили еще четыре БПЛА самолетного типа силами ПВО Минобороны РФ.

    В Брянской области обнаружены и уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в операции по уничтожению дронов участвовали силы противовоздушной обороны Министерства обороны России, передает РИА Новости.

    Губернатор также сообщил, что экстренные и оперативные службы работают на местах инцидентов. Беспилотники были обнаружены в ходе проверочных мероприятий, направленных на безопасность региона.

    Ранее Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

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    9 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Подрядчик на Украине остановил стройку фортификаций из-за обысков

    «Автомагистраль – Юг» прекратила фортификационные работы после обысков

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший подрядчик программы «Большая стройка» приостановил работы из-за обысков и изъятия документации по объектам критической инфраструктуры.

    Украинская компания «Автомагистраль – Юг» приостановила строительные работы на объектах критической инфраструктуры, включая фортификационные сооружения на покровском направлении, сообщает ТАСС.

    Это решение было принято после обысков, прошедших в офисах компании, квартирах сотрудников и их автомобилях. Следователи полагают, что компания выиграла тендеры по необоснованным ценам.

    В официальном заявлении «Автомагистраль – Юг» отметила, что заявления Нацполиции о нормальном функционировании компании после обысков не соответствуют действительности.

    Была изъята проектная и исполнительная документация, нарушена работа компьютерных сетей, что привело к невозможности управления производственными подразделениями.

    Компания также подчеркнула, что приостановка работ на фортификациях вдоль линии фронта может привести к сбоям в логистических и военных маршрутах.

    В связи с этой ситуацией «Автомагистраль – Юг» обратилась за поддержкой к общественному движению «Манифест 42», Федерации работодателей Украины и другим профильным ассоциациям.

    «Большая стройка» была инициирована в 2020 году для модернизации дорожной сети на Украине. С тех пор «Автомагистраль – Юг» заключила контракты на сумму более 1 млрд долларов.

    Ранее в Днепропетровской области Украины выявили коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для ВСУ, в которой участвовали командир воинской части и частное предприятие.

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    9 октября 2024, 03:37 • Новости дня
    Северная Корея испытала снаряды для РСЗО калибра 240 мм

    КНДР провела испытания 240-мм снарядов для РСЗО с проверкой систем и точности

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея провела испытания 240-миллиметровых снарядов для РСЗО, проверив надежность и точность системы автоматической стрельбы на максимальной дальности в 67 километров.

    КНДР провела испытания снарядов калибра 240 миллиметров для реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает Центральное телеграфное агентство.

    Академия национальной обороны Северной Кореи осуществила контрольно-проверочную стрельбу, чтобы убедиться в надежности системы автоматической стрельбы РСЗО.

    Также испытания подтвердили точность управляемых снарядов при максимальной дальности в 67 километров.

    ЦТАК отмечает, что подобные испытания важны для проверки боеспособности и для повышения уверенности командования в эффективности используемых вооружений.

    Ранее сообщалось, что на сессии парламента КНДР новым министром обороны страны был назначен Но Гван Чхоль, который  сменил на этом посту Кан Сун Нама.

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    9 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Южная группировка уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами

    Минобороны России сообщило о уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны РФ заявило об успешном уничтожении шести немецких танков Leopard с использованием FPV-дронов в течение последних четырех месяцев в рамках усилий Южной группировки войск.

    Как сообщает ТАСС, Южная группировка войск уничтожила шесть немецких танков Leopard с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца.

    Военнослужащий с позывным Бугай на видео, опубликованном Минобороны РФ, отметил, что танки были поражены на рубеже, где также велась работа по бронемашинам «Брэдли» и узлам связи противника, обнаруженным в районе Курахово.

    Бугай рассказал о применении от 200 до 400 дронов в месяц его подразделением, а также о наличии резерва из 100-150 БПЛА, поступающих на восстановление.

    Кроме того, он продемонстрировал трофейные 40-миллиметровые боеприпасы образца НАТО, которые теперь используют против украинских войск.

    «Обратно возвращаем то, что они используют против нас», – заявил он.

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» подбитый немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту чувствительные для Запада технологии.

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    9 октября 2024, 03:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили беспилотник в Новошахтинске

    В районе Новошахтинска силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили потенциальный беспилотник в районе Новошахтинска, никаких разрушений или пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в районе Новошахтинска Ростовской области, передает ТАСС.

    По предварительным данным, уничтоженный объект представлял собой беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Глава региона Василий Голубев отметил, что инцидент произошел около полуночи.

    «Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа», – приводит агентство слова губернатора.

    Он добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

    Голубев подчеркнул, что ситуация остается под контролем, и поблагодарил силы ПВО за оперативную реакцию.

    Ранее в регионе неоднократно фиксировались попытки проникновения воздушных объектов, что требовало оперативных действий со стороны сил ПВО. Эти меры позволили предотвратить потенциальную угрозу для жителей и инфраструктуры области.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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