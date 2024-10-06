Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Стали известны подробности по делу арестованных в Москве адвокатов
Адвокаты Шевцов и Ушкалов арестованы в Москве за посредничество во взяточничестве на 30 млн рублей
Замоскворецкий суд Москвы арестовал адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова по обвинению в посредничестве при передаче взятки для подкупа должностных лиц в судебной системе, общая сумма взятки должна была составить 30 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, адвокаты получили от сына предпринимателя сначала 100 тыс. рублей, а затем муляж 14 млн 900 тыс. рублей «в качестве первой части от 30 млн рублей для дальнейшей передачи должностным лицам», сообщил источник ТАСС.
Следствие полагает, что деньги предназначались для изменения постановления Химкинского суда Московской области. Речь идет об изменении меры пресечения для бизнесмена Владимира Барцакина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на домашний арест, сказал источник. Шевцов признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как Ушкалов вину не признал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Москве задержаны два адвоката по делу о взятке на сумму более 30 млн рублей, им грозит до 15 лет колонии.