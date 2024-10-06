Стали известны подробности по делу арестованных в Москве адвокатов

Адвокаты Шевцов и Ушкалов арестованы в Москве за посредничество во взяточничестве на 30 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

По версии следствия, адвокаты получили от сына предпринимателя сначала 100 тыс. рублей, а затем муляж 14 млн 900 тыс. рублей «в качестве первой части от 30 млн рублей для дальнейшей передачи должностным лицам», сообщил источник ТАСС.

Следствие полагает, что деньги предназначались для изменения постановления Химкинского суда Московской области. Речь идет об изменении меры пресечения для бизнесмена Владимира Барцакина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на домашний арест, сказал источник. Шевцов признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в то время как Ушкалов вину не признал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Москве задержаны два адвоката по делу о взятке на сумму более 30 млн рублей, им грозит до 15 лет колонии.



