  • Новость часаФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    3 комментария
    29 октября 2024, 08:51 • Новости дня

    Житель Калужской области обнаружил обломки украинского БПЛА в лесу

    Шапша: Обломки украинского БПЛА обнаружены в лесу в Калужской области

    В Думиничском районе местным жителем в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА, на место происшествия прибыла оперативная группа, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что обломки дрона обнаружены в Думиничском районе, где на месте происшествия уже работает оперативная группа.

    Шапша призвал жителей оставаться бдительными, избегать приближения к обломкам и не трогать их.

    В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО России успешно нейтрализовали семь украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также над Черным морем.

    До этого в воскресенье ПВО России уничтожили беспилотники самолетного типа на территории Брянской и Калужской областей.

    Владислав Шапша ранее сообщал, что обломки беспилотника самолетного типа были найдены в лесу в Калужской области.

    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, утверждает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    Коментарии (14)
    28 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.

    Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.

    На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    28 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    В Харькове в результате авиаудара повреждено здание Госпрома

    Стало известно о разрушении нескольких этажей Госпрома в Харькове после авиаудара

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове в результате удара по зданию Госпрома, расположенного в центре города, разрушены несколько этажей, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

    По информации украинских СМИ, здания Госпрома в Харькове пострадало в результате прилета. Это историческое здание, построенное в 1920-х годах В нем размещался Совнарком Советской Украины, когда Харьков был столицей УССР.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки в здании разрушено несколько этажей. Также повреждено множество окон в зданиях поблизости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.

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    28 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в понедельник.

    Группировка «Центр» освободила Цукурино и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 11 контратак украинских штурмовых групп из 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника превысили 520 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и несколько вооружений, включая израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

    Группировка «Восток» поразила 72-й механизированную бригаду ВСУ и 118-ю бригаду теробороны в Успеновке, Шахтерском и Ясной Поляне. Также она отразила контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате действий российских войск уничтожен танк, семь автомобилей и артиллерийские установки.

    Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив до 60 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая станции РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. За день до этого российские военные освободили населенный пункт Александрополь в республике.

    Также ВС России на прошлой неделе установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой в ДНР.

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    28 октября 2024, 09:50 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области, Сумах и Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, Харькове и Сумах

    Взрывы прогремели в Киевской области, Сумах и Харькове
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киевской области прогремели взрывы после воздушной тревоги, которая также объявлена в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях, передает ТАСС.

    В городе Сумы, на северо-востоке Украины, также прозвучали взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 13 часов.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе на востоке Украины.

    Ранее в результате удара ВС России пострадали энергетические объекты критической инфраструктуры в Сумской области.

    До этого в воскресенье в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

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    28 октября 2024, 22:40 • Новости дня
    Украина решила усилить обмен данными для поимки уклонистов

    СБУ и полиция Украины начали обмен данными через электронную систему для отлова уклонистов

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами, что поможет оперативнее доставлять нарушителей в военкоматы.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Украины объявило о новой инициативе, направленной на усиление контроля над воинским учетом. Теперь данные о гражданах, уклоняющихся от постановки на учет, будут передаваться через электронную систему между различными государственными органами. В их числе Служба безопасности Украины (СБУ), полиция, разведка и военкоматы.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что обмен информацией между этими структурами позволит быстрее и эффективнее идентифицировать и доставлять уклонистов в территориальные центры комплектования (ТЦК). «Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушений законодательства», – заявил Умеров на своей странице в Facebook.

    Цель нововведений – сделать процесс учета более прозрачным и снизить количество уклонистов. С февраля 2022 года на Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с военным конфликтом. Власти предпринимают различные меры, чтобы обеспечить стабильное пополнение вооруженных сил Украины, включая активизацию рейдов по поимке мужчин призывного возраста.

    Введение закона об ужесточении мобилизации в мае этого года позволило призвать в армию значительное количество граждан. Однако в последние месяцы отмечается замедление темпов пополнения армии. Это вызвало недовольство среди населения, выраженное в акциях протеста и поджогах автомобилей сотрудников военкоматов и почтовых отделений, через которые рассылаются мобилизационные повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий страны из-за недобора личного состава в военкоматах.

    С февраля 2022 года украинские власти ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу, несмотря на запрет выезда для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения.

    Несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 тыс. до 20 тыс. человек в месяц, что связано с нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях.

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    28 октября 2024, 23:55 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

    ВСУ использовали дроны для атак на три поселка Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен частной собственности.


    Как сообщает ТАСС, дроны Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет, но значительный ущерб нанесен частным владениям и транспортным средствам.

    В селе Николаевка в Белгородском районе из-за атак двух FPV-дронов были выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также разбиты стекла и посечено крыло у легкового автомобиля, а два других транспортных средства были полностью уничтожены. В результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден жилой дом, а припаркованная машина сгорела.

    В селе Чайки в результате сброса взрывного устройства дрона были выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа дрон-камикадзе вызвал возгорание легкового автомобиля.

    «Информация о последствиях уточняется», – добавил Вячеслав Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в понедельник вечером уничтожила пятнадцать украинских дронов за один час.

    Российские средства ПВО также предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями.

    В Белгородской области дежурные средства  ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался совершить террористическую атаку.

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    29 октября 2024, 05:03 • Новости дня
    Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили семь единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка.

    Как сообщает ТАСС, морские пехотинцы Черноморского флота группировки «Север» успешно отразили атаку вооруженных сил Украины в Курской области. В ходе операции была уничтожена колонна из семи единиц техники, включая два танка.

    Минобороны России уточнило, что колонна была замечена операторами разведывательных БПЛА, которые передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами и при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, пехотинцы уничтожили противника и провели контратаку на позиции ВСУ.

    Командир отряда с позывным Малой отметил, что вместе с техникой в колонне присутствовала пехота. «Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за успешные действия в Курской области.

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Кроме того, в Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19.

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    28 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстреле дезертиров спецотрядами

    Пленный ВСУ Борис Довбик заявил о спецотрядах для расстрела дезертиров в украинской армии

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский военнопленный Борис Довбик заявил о существовании в ВСУ спецотрядов, занимающихся расстрелом дезертиров.

    Украинский военнопленный Борис Довбик рассказал о существовании специальных отрядов в Вооруженных силах Украины, предназначенных для расстрела дезертиров, передает РИА «Новости». По его словам, у военнослужащих ВСУ есть уверенность, что за попытку бегства их ждет смертная казнь.

    Кроме того, Довбик отметил: командование распространяло слухи о том, что российские войска якобы не берут в плен украинских солдат.

    Довбик рассказал, как его подразделение было окружено в Курской области. По его словам, солдаты из его подразделения были брошены без поддержки, а эвакуация не была организована. Он рассказал, что их оставили вместе с ранеными и даже погибшими в подвалах, когда подразделение столкнулось с трудностями на поле боя.

    Российские военные фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих солдат ВСУ с помощью дронов.

    Ранее сообщалось. что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам, что является обычной практикой.

    До этого пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

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    28 октября 2024, 10:09 • Новости дня
    Беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительницы Украинска заявили о расстреле солдатами ВСУ мирных жителей и домашних животных при отступлении из города.

    Беженцы из Украинска заявили о массовых убийствах мирных жителей и животных, которые якобы совершали боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города, сообщает РИА «Новости». Две жительницы Украинска, недавно эвакуировавшиеся из города, поделились своими свидетельствами о том, что происходило.

    Одна из женщин, Наталья, сообщает, что военные ВСУ не считали за людей оставшихся местных жителей. В одном из районов города, по ее словам, были расстреляны семеро мужчин и убито около десятка собак. Она также отметила, что местным жителям заявили, что их ждет такая же участь, если они не покинут свои дома и не уедут на Украину. Наталья добавила, что дома обстреливались из танков и минометов еще до прихода российской армии.

    Еще одна свидетельница, Элла, рассказала о трагедии в районе новых домов, где, по ее словам, погибли люди, спрятавшиеся в подвале. Элла отмечает, что солдаты закинули в подвал несколько шашек, подожгли дверь и заперли, чтобы никто не мог выбраться. Она также добавила, что военные открыто заявляли о намерении не оставить в городе никого в живых после своего ухода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестеро мирных жителей погибли, когда их укрытие в Часовом Яре было атаковано украинской артиллерией и дронами-камикадзе. Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области.

    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.

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    29 октября 2024, 01:12 • Новости дня
    За сутки военные уничтожили 64 украинских беспилотников над шестью регионами

    Минобороны уничтожило 64 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток российские силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.

    Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки были уничтожены 64 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. Всего атакам подверглись шесть регионов России.

    В течение ночи 21 дрон был уничтожен средствами ПВО. Из них 13 беспилотников сбиты над Белгородской областью, шесть над Брянской, по одному дрону над Воронежской и Курской областями.

    В дневное время дополнительные атаки были зафиксированы в Курской области, где сбили еще 18 БПЛА. В Брянской области силы ПВО перехватили 11 дронов, в Орловской и Липецкой областях – по шесть. Два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, причиняя значительный ущерб частной собственности. Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, о чем сообщило Минобороны. В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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    28 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    Пушилин сообщил о потере ВСУ ретранслятора в Горняке

    ВСУ лишились вышки в Горняке, использовавшейся как военный ретранслятор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные больше не могут использовать вышку в Горняке в ДНР для военных целей, сообщил глава республики Денис Пушилин, отметив, что это лишает противника возможности заглушать телесигнал и радиосигнал.

    Украинские войска потеряли контроль над вышкой в Горняке, которую использовали для военных целей, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что теперь украинская сторона лишена возможности использовать вышку для глушения телесигнала и радиосигнала.

    Пушилин подчеркнул, что вышка в Горняке имела стратегическое значение для Украины, поскольку была частью серьезной оборонной инфраструктуры, созданной при поддержке западных партнеров. Он отметил, что в этом районе российские войска завершают дозачистку территории.

    Глава республики также рассказал о стратегическом значении освобожденных населенных пунктов для дальнейшего продвижения российских войск. Он добавил, что в Горняке и других поселениях противник подготовил серьезные укрепления для обороны.

    Пушилин также сообщил о численности населения освобожденных территорий, указав, что в Горняке находятся до 1 тыс. человек, а в соседнем Украинске – до 2 тыс. человек. Эти данные являются предварительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Украины пыталось удержать батальон в Горняке угрозой расстрела, однако большое количество потерь заставило ВСУ покинуть этот населенный пункт. Город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск.

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    29 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    Швеция выделила 63 млн евро для военной помощи Украине

    Швеция выделила 43 млн евро на закупку техники для Украины и 20 млн евро для поддержки местного ВПК

    Tекст: Денис Тельманов

    Шведское правительство решило направить 63 млн евро на поддержку украинского ВПК и военной техники, из которых 20 млн евро будут использованы на закупки через украинскую оборонную промышленность.

    Правительственная канцелярия Швеции сообщила, что страна выделит 63 млн евро на поддержку оборонной промышленности Украины и закупку военной техники, пишет ТАСС. Из этой суммы 20 млн евро будут направлены на закупку техники через украинский ВПК с целью передачи ее Киеву.

    Правительство уже поручило соответствующим ведомствам провести переговоры с Данией для заключения соглашения о выделении этих средств. В пресс-релизе отмечается, что усиление производства на Украине способствует укреплению общей европейской оборонно-промышленной базы.

    Оставшиеся 43 млн евро предназначены для многосторонних инициатив по поддержке Украины. В частности, Швеция планирует вложить эти средства в фонд НАТО – Украина для закупки ракет для истребителей F16, обучения морской пехоты и разминирования.

    С февраля 2022 года Швеция уже выделила значительные средства на помощь Украине. В общей сложности эта помощь составила 57,4 млрд крон, из которых 48,4 млрд крон были направлены на военную поддержку, что эквивалентно 4,99 и 4,20 млрд евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 млн долларов для усиления огневой мощи и мобильности украинских вооруженных сил.

    Кроме того, министерство обороны США заключило контракт с Boeing на 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, которые будут направлены в Украину, Болгарию и Японию.

    В то же время, США выделили Киеву около 1,1 млрд долларов без необходимых записей, что могло привести к нецелевому расходованию средств.

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    28 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удар был нанесен по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, поражены 120 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 685 беспилотников, 584 ЗРК, 18 894 танка и других бронемашин, 1480 боевых машин РСЗО, 16 887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 694 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    На прошлой неделе Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах.

    Ранее российские Вооруженные силы уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.

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