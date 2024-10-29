Житель Калужской области обнаружил обломки украинского БПЛА в лесу

Шапша: Обломки украинского БПЛА обнаружены в лесу в Калужской области

Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что обломки дрона обнаружены в Думиничском районе, где на месте происшествия уже работает оперативная группа.

Шапша призвал жителей оставаться бдительными, избегать приближения к обломкам и не трогать их.

В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО России успешно нейтрализовали семь украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также над Черным морем.

До этого в воскресенье ПВО России уничтожили беспилотники самолетного типа на территории Брянской и Калужской областей.

Владислав Шапша ранее сообщал, что обломки беспилотника самолетного типа были найдены в лесу в Калужской области.