Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Житель Калужской области обнаружил обломки украинского БПЛА в лесу
Шапша: Обломки украинского БПЛА обнаружены в лесу в Калужской области
В Думиничском районе местным жителем в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА, на место происшествия прибыла оперативная группа, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что обломки дрона обнаружены в Думиничском районе, где на месте происшествия уже работает оперативная группа.
Шапша призвал жителей оставаться бдительными, избегать приближения к обломкам и не трогать их.
В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО России успешно нейтрализовали семь украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также над Черным морем.
До этого в воскресенье ПВО России уничтожили беспилотники самолетного типа на территории Брянской и Калужской областей.
Владислав Шапша ранее сообщал, что обломки беспилотника самолетного типа были найдены в лесу в Калужской области.