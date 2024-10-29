Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.3 комментария
Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских дронов
Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских дронов
За ночь силы ПВО России успешно нейтрализовали семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории страны, включая два аппарата в Белгородской области и один над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще два – над Брянской областью. В Курской области также были нейтрализованы два аппарата, а седьмой беспилотник был сбит над акваторией Черного моря.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за сутки уничтожили 64 украинских беспилотника над шестью регионами.