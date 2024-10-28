Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
На «Разговорах о важном» школьникам рассказали о традициях гостеприимства России
На «Разговорах о важном» школьники и студенты узнали о традициях гостеприимства России
В российских школах и колледжах прошел урок «Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства» в рамках цикла встреч «Разговоры о важном», школьникам и студентам колледжей рассказали о традициях гостеприимства России.
Ведущие тревел-шоу «Поехали» Евгений Покровский, Мария Осадник передали привет всем школьникам и студентам из города Рыбинска Ярославской области, а Надежда Гусарова, Арсений Дьяченко и Галина Лукашевич, ведущие шоу «Играем свадьбу» провели урок из Екатеринбурга.
Путешественники отметили, что проехали всю Россию от Калининграда до Камчатки. По словам ведущих, всю страну объединяют люди: их гостеприимство, хлебосольность и широкая русская душа.
В каждом регионе России бережно сохраняются уникальные традиции и обычаи, которые отражают богатую историю и культурное наследие народов России, что делают страну особенным местом, где каждый может найти себе друзей и почувствовать себя как дома.
Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что традиции гостеприимства уходят в далекое прошлое и передаются из поколения в поколение. Гостеприимство – качество, объединяющее народы России, признак доброжелательности и открытости ко всем, кто приезжает в страну и приходит в гости.