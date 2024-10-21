Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Роскомнадзор заявил об отсутствии планов по блокировке Twitch
Роскомнадзор заявил, что блокировка стриминговой платформы Twitch в России не планируется, доступ к сервису не ограничивается.
Роскомнадзор не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch на территории России, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства подтвердили, что доступ к платформе не ограничивается и никаких планов по блокировке в настоящее время нет.
В официальном сообщении говорится: «Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch». Это узаявление прозвучало на фоне спекуляций о возможных ограничительных мерах в отношении зарубежных интернет-платформ.
Ранее сервис неоднократно штрафовали. Так, мировой судебный участок оштрафовал Twitch на 5 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора. Таганский суд Москвы также вынес штраф на 1 млн рублей американскому видеостриминговому сервису Twitch, дочерней структуре компании Amazon. До этого суд назначил Twitch штраф на 1 млн рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети.