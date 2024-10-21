Роскомнадзор заявил об отсутствии планов по блокировке Twitch

Роскомнадзор не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch на территории России, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства подтвердили, что доступ к платформе не ограничивается и никаких планов по блокировке в настоящее время нет.

В официальном сообщении говорится: «Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch». Это узаявление прозвучало на фоне спекуляций о возможных ограничительных мерах в отношении зарубежных интернет-платформ.

Ранее сервис неоднократно штрафовали. Так, мировой судебный участок оштрафовал Twitch на 5 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора. Таганский суд Москвы также вынес штраф на 1 млн рублей американскому видеостриминговому сервису Twitch, дочерней структуре компании Amazon. До этого суд назначил Twitch штраф на 1 млн рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети.