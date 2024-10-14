Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.13 комментариев
В Литве стартовали учения НАТО с участием трех стран
В Литве начались учения Stiprus grifonas с военными из Британии, Польши и США
В Литве стартовали учения Stiprus grifonas с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из трех стран НАТО.
Учения Stiprus grifonas, которые начались в Литве, продлятся до 31 октября и включают в себя участие подразделений из Великобритании, Польши и США, передает ТАСС. Основными участниками со стороны Литвы выступает мотопехотная бригада «Жемайтия».
Всего в маневрах на центральном полигоне в Пабраде задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц военной техники. Среди используемой техники отмечены танки Abrams, бронетранспортеры M113 и боевые машины пехоты Bradley, которые привезли союзники Литвы.
Командование армии Литвы сообщило, что основная задача учений – тренировка оборонительных и наступательных операций в сотрудничестве с подразделениями союзников по НАТО. Маневры проходят ежегодно и служат укреплению взаимодействия между военнослужащими стран-участниц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве.
Ранее в Литве решили разработать план эвакуации населения на случай войны.
А командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявлял о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе.