В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.12 комментариев
У замглавы АСВ Попелюха прошли обыски по делу о мошенничестве
Следственные органы провели обыски в доме арестованного замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, подозреваемого в мошенничестве, и изъяли предметы, представляющие интерес для следствия.
По данным правоохранительных органов, следователи провели обыски в доме арестованного заместителя генерального директора Попелюха, передает ТАСС.
Обыски были проведены с санкции суда, который удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.
В ходе обысков были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Заместитель генерального директора АСВ был арестован по подозрению в мошенничестве, и следственные органы продолжают собирать доказательства в рамках этого дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Воронина по делу о мошенничестве, связанному с Попелюхом, которого ранее также арестовали по этому делу.