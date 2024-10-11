В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела замглавы АСВ Попелюха
Лефортовский суд отправил под домашний арест арбитражного управляющего Воронина
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Воронина, связанного с делом о мошенничестве, в рамках которого также проходит замглавы АСВ Александр Попелюх.
Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина. Как сообщает ТАСС, это решение было принято по ходатайству следствия в рамках дела о мошенничестве, в котором Воронин участвовал в процедуре банкротства компании «ВДТ Строй».
Кроме того, согласно информации газеты «Коммерсант», Дмитрий Воронин проходит по делу о мошенничестве вместе с Александром Попелюхом, заместителем генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оба фигуранта обвиняются в причастности к мошеннической схеме, связанной с банкротством.
Накануне заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха заключили под стражу.