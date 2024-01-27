Эксперты обсудили особенности предстоящих выборов президента

Как рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, согласно социологическим опросам людей, посетивших выставку «Россия», абсолютное большинство заявило, что испытывает чувство гордости и любви к стране. По его словам, внутри российского общества формируется осознание, что власть справляется с внешними вызовами и действует очень эффективно, это связывают с фигурой первого лица.

Социолог добавил, что к предстоящим выборам президента приковано внимание со стороны всего российского общества, абсолютное большинство россиян считают необходимым поддержать лидера, выполнить гражданский долг, а также повлиять на судьбу страны и образ будущего. Национальный лидер у россиян сейчас отвечает на ключевой запрос – безопасности. Он особо атрибутируется Владимиром Путиным, отметил эксперт.

Директор института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов высказал мнение, что многочисленные прогнозы о предстоящем крахе России так и не сбылись. По его словам, участие в выборах для россиян – скорее, акт гражданской позиции в рамках ответа на все эти провокации.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин предупредил, что в эту избирательную кампанию страна может столкнуться с усилением попыток делегитимизации выборов, учитывая циничный подход Запада. Данилин отметил, что государствам, которые проводят откровенно враждебную политику, Россия не предложила принять участие в наблюдении за выборами, что логично.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в свою очередь указал, что массово тиражируемые картинки о сборе подписей за пределами России отдельными кандидатами показывают игнорирование норм российского законодательства. Выдвинутый партией кандидат может сдать не более 2,5 тыс. подписей, собранных за рубежом, при этом ставить их имеют право только лица, стоящие на консульском учете. Асафов спрогнозировал, что такие кандидаты пойдут на нарушение закона, чтобы привлечь внимание к своей фигуре.

Член ЦИК России Антон Лопатин рассказал об уникальном опыте внедрения новаций в выборный процесс в России. Так, при проверке подписных листов кандидатов в президенты впервые на президентских выборах и впервые в мире будет применяться искусственный интеллект – «нейросеть, которая минимизирует ошибки во время анализа».

О мониторинге президентских выборов рассказали представители СПЧ при президенте. По словам председателя НОМ Александра Брода, в эту кампанию экспертизу выборов будут вести более 850 экспертов НОМ – профессиональные политологи, социологи, правоведы, медиа-специалисты и лидеры общественного мнения, которые внимательно наблюдают за президентской кампанией, анализируют все ее стадии с точки зрения соблюдения закона.

Глава рабочей группы СПЧ при президенте России по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Александр Точенов рассказал, что в этом году МРГ начала работу прямо со старта президентской кампании, а в дни выборов члены СПЧ поедут в регионы, и лично будут контролировать чистоту кампании.

Также на форуме была затронута тема электронного голосования. Председатель ТИК ДЭГ, IT-эксперт, сопредседатель корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов рассказал, что течение февраля будут публиковаться статьи и проводиться вебинары по тому, как работать с ДЭГ, как всем желающим можно наблюдать за технологией.

В завершении форума президент РАСО Евгений Минченко представил сразу несколько прогнозов относительно предстоящих в этом году выборов в мире и любопытным анализом работы кандидатов в российские президенты России с электоратом.

Российский электорат эксперт поделил по классической градации на поколение бэби-бумеров (родились примерно с 1946 по 1964 годы), поколения «X» (с 1965 по 1980 год), «Y» (родившихся примерно с 1981 по 1996) и «Z» (родившиеся с 1997 по 2012 год). По его словам, поколение бумеров, это в первую очередь, поколение телевизора. Поколение X ориентировано на личный успех, на то, чтобы состоятся в профессии. Поколение Y – «более мягкое и расслабленное, ориентированное на комфорт». Новое поколение, поколение Z, которое сейчас формируется, психологически более жесткое.

Минченко отметил, что типичный представитель поколения бэби-бумеров – кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов, но стилистически его манеру поведения можно, скорее, отнести к предыдущему «молчаливому поколению». В своей особенной, индивидуальной манере подачи информации он разговаривает с поколением пенсионеров.

При этом, по словам эксперта, к поколению бэби-бумеров относится и Владимир Путин, но он пытается разговаривать и находить общий язык сразу со всеми четырьмя поколениями. Кроме того, на данный момент у действующего главы государства происходит интересная трансформация образа. Если ранее его фигура ассоциировалась с «заботливым правителем», то сейчас она перестраивается в образ «творца», пояснил политолог.

Леонида Слуцкого Минченко отнес отнести к поколению «X», но по манере поведения он мимикрирует под бэби-бумеров. Его фигуру можно отнести к такому «начальнику традиционного типа». А самый молодой кандидат – Владислав Даванков – пытается стать своим кандидатом для молодежи.

Форум на выставке «Россия» организовали Ассоциация НОМ и ЭИСИ на площадке Российского общества «Знание». На мероприятие собралось более 200 экспертов со всей страны.