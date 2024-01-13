Эксперт: В США считали Гонсало Лиру человеком третьего сорта

Американист Васильев: США не могут сегодня защищать интересы американских граждан

Tекст: Андрей Резчиков

«Паспорт США – это еще и принесение клятвы, вы должны четко сказать, что следуете только американским интересам и не работаете на заграницу. В принципе, в Америке все прекрасно понимают, что отказ выполнять эту клятву может создать вам большие проблемы», – отметил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Но наличие американского паспорта не означает, что за конкретного гражданина будет всякий раз вступаться Вашингтон, как это произошло, например, в случае с задержанием в России журналиста Эвана Гершковича. По мнению эксперта, к Лире в США было отношение как к «гражданину второго или третьего сорта», поэтому там даже палец о палец не ударили, когда у американского блогера начались проблемы в украинской тюрьме. «США не могут сегодня защищать интересы американских граждан», – подчеркнул он.

По его словам, вся американская политика в отношении Украины находится на большом распутье. «Только ленивый не пишет сегодня, что США стоят на грани очередной крупной войны на Ближнем и Среднем Востоке. Если Америка завтра втянется куда-то, то тут уж не до Украины. Сегодня просматриваются некие политические контуры, которые я бы называл желанием втихую слить Украину. Именно этим и объясняется такая сухая реакция Госдепа на смерть Лиры», – добавил американист.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

Гонсало Лира был арестован на территории Украины весной 2023 года. Позже суд отпустил его под домашний арест. В июле, как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ), блогер «попытался сбежать на собственном мотоцикле через границу». В связи с этим его вновь арестовали и отправили в харьковский СИЗО.

В конце прошлого года американский миллиардер Илон Маск потребовал от Киева объяснений о том, почему Лира находится в тюрьме. В ответ СБУ сообщили, что блогер был арестован в Харькове за «систематическое оправдание российской агрессии» и распространение «пророссийских тезисов в своих социальных сетях», нарушающее украинское законодательство.