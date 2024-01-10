В Подмосковье решили ввести субсидии на ЖКХ после ЧП в Климовске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, идет работа над тем, чтобы сделать субсидии на тарифы ЖКХ, при этом на встрече с жителями прозвучало предложение заменить их единовременную выплату. Воробьев обещал подумать, как сделать лучше для жителей, передает ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по подключению к отоплению последних многоэтажек в центральной части микрорайона, и пообещал провести капремонт жилых домов в Климовске.

«Программу уже подготовили, в первую очередь наш Фонд капитального ремонта займется всеми инженерными коммуникациями и подвалами. Ремонтом квартир после аварии займется Госжилинспекция. Их стойка будет стоять в спортивном центре «Юность», можно будет обратиться к специалистам и заполнить заявление. Все батареи, которые в квартирах пришлось вырезать, установят бесплатно», – сообщил губернатор.

Ранее совет депутатов подмосковного Подольска единогласно одобрил передачу котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность муниципального образования.

Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска были задержаны.