Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
В Подольске одобрили передачу котельной патронного завода в собственность округа
Депутаты совета депутатов подмосковного Подольска единогласно одобрили передачу котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность муниципального образования, сообщили в совете депутатов.
Как сообщили в совете депутатов округа, депутаты городского округа Подольск единогласно согласились передать в муниципальную собственность котельной патронного завода, передает ТАСС.
Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска были задержаны. Патронный завод в Подольске решили национализировать.