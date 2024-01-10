Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе встречи один из участников напомнил, что президент ранее говорил о своем профессиональном бэкграунде, в том числе о том, где тот учился делать окна, передает ТАСС.

«Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги – а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали – нужно было начислять эти деньги. Но чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали», – сказал президент.

Он отметил, что его биография хорошо известна – университет, школа, правоведение, Ленинградский государственный университет (ныне Петербургский государственный университет).

«Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки», – пересказал Путин.

«Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все», – заключил лидер страны.