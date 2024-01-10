Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин на Чукотке рассказал о карьерном пути от плотника до президента
Президент Владимир Путин в ходе встречи с общественниками в Анадыре рассказал о своем карьерном пути от плотника до разведчика, кандидата экономических наук и президента.
В ходе встречи один из участников напомнил, что президент ранее говорил о своем профессиональном бэкграунде, в том числе о том, где тот учился делать окна, передает ТАСС.
«Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги – а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали – нужно было начислять эти деньги. Но чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали», – сказал президент.
Он отметил, что его биография хорошо известна – университет, школа, правоведение, Ленинградский государственный университет (ныне Петербургский государственный университет).
«Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки», – пересказал Путин.
«Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все», – заключил лидер страны.