Путин призвал главу Мордовии следить за региональным бюджетом

Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона

Tекст: Вера Басилая

Путин на встрече со Здуновым призвал его присматривать за региональным бюджетом Мордовии, поскольку у республики были проблемы с госдолгом, размер которого был очень высоким, на регион были наложены штрафы, которые сейчас сняты, передает ТАСС.

Здунов доложил о том, как в Мордовии улучшают ситуацию с демографией, а также упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе «самая большая концентрация таких учреждений».

«И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое в сравнении с другими регионами», – отметил Путин.

Ранее в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил стабильную обстановку в регионе.