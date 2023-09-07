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Путин призвал главу Мордовии следить за региональным бюджетом
Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона
Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил социально-экономическое развитие региона, в том числе наращивание промышленного потенциала.
Путин на встрече со Здуновым призвал его присматривать за региональным бюджетом Мордовии, поскольку у республики были проблемы с госдолгом, размер которого был очень высоким, на регион были наложены штрафы, которые сейчас сняты, передает ТАСС.
Здунов доложил о том, как в Мордовии улучшают ситуацию с демографией, а также упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе «самая большая концентрация таких учреждений».
«И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое в сравнении с другими регионами», – отметил Путин.
Ранее в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил стабильную обстановку в регионе.