Импортозамещение в сфере информбезопасности обсудили на Технопроме

Tекст: Александра Юдина

Как отметил заместитель руководителя обособленного подразделения компании «ИнфоТеКС» в Новосибирске Валентин Селифанов, на сегодняшний день в стране имеется все необходимое, чтобы активно развивать сферу кибербезопасности.

«Это относится к вопросу образования – в стране есть множество вузов, готовящих профильных специалистов, большое разнообразие курсов переподготовки и повышения квалификации, учебных центров. В образовательную сферу вкладываются заинтересованные вендоры, а государство часто предоставляет возможность обучаться бесплатно», – подчеркнул он.

Технический директор «Ростелеком – Центры обработки данных» Алексей Забродин в свою очередь добавил, что об импортозамещении часто высказываются крайне пессимистично.

«Такое описание ситуации не соответствует реальности. В прошлом действительно наблюдался резкий перевес зарубежных ИТ-решений на российском рынке. Однако реальность сегодняшнего дня показывает, что российские решения могут заменить импортные, хоть и с определенными оговорками. Очень много нюансов, но эти нюансы, которые могут быть преодолены», – заметил он.

По словам эксперта, для перехода от импортозамещения к импортонезависимости российским производителям следует консолидировать усилия и создавать свой уникальный продукт. «Существует, на наш взгляд, глубоко ошибочное мнение, что Open source нас спасет. Open source-программные продукты не являются российскими. Тот трек, который должны избрать все, это объединение российской разработки. Это и есть необходимое базовое условие импортонезависимости, когда не каждый сам за себя», – подчеркнул спикер.

Забродин добавил, что России нужна гармонизация продуктовых разработок и отечественных производителей, направленная на общее строительство импортонезависимого будущего, достигнутого путем агломерации. Это поможет реализовать ИТ-потенциал страны и оказать поддержку талантам.

Как заявил представитель QTECH Роман Зубриков, после ухода именитых западных вендоров и активизации процесса импортозамещения в стране, произошел прогресс во взаимодействии с заказчиками. «Мы стали больше и лучше договариваться со своими заказчиками. И они, в свою очередь, стали рассказывать нам о своих определенных наработках с зарубежными вендорами в контексте информационной безопасности», – рассказал эксперт.

По его словам, можно поспорить с распространенным мнением, утверждающим, что переход на отечественные продукты – недешевый процесс. «Многие говорят, что импортозамещение – это дорого. Смотря с чем сравнивать и откуда смотреть… Цена на зарубежных производителей была в разы дороже», – резюмировал Зубриков.