Посол России в Анкаре оценил возможность продления зерновой сделки

Посол России в Анкаре Ерхов: Условий для продления зерновой сделки не предвидится

Москва все еще ведет консультации с ООН по зерновой сделке, но условий для продления сроков этого соглашения пока нет, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Дипломат заявил, что перезаключив ранее соглашение о зерновой сделке, Россия проявила добрую волю и ответственный подход. Между тем ни одно из условия Москвы по данному вопросу по-прежнему не выполнено. В частности, все еще нет подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, не возобновлены поставки и сервисное обслуживание сельхозтехники, а теперь вряд ли возможен перезапуск аммиакопровода «Тольятти – Одесса», передает РИА «Новости».



В этой связи, указал Ерхов в интервью турецкому изданию Ekonomim, никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса» может негативно сказаться на ситуации с продлением зерновой сделки.