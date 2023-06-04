В Госдуме рассказали, почему нельзя отменять домашнее задание школьникам

Депутат Марченко: Без домашнего задания школьники будут бесцельно сидеть в соцсетях

Если освободить школьников от домашнего задания, то они потратят освободившееся время на социальные сети и компьютерные игры, заявил член комитета Госдумы по молодежной политике Евгений Марченко.

Как указал Марченко, если следовать предложению Владислава Даванкова, то у школьников освободится время, которое они посвятят праздному существованию, а именно бесцельному сидению в соцсетях и компьютерным играм, что отрицательно сказывается на психике и физическом здоровье детей, передает РИА «Новости».

Поэтому депутат высказался против отмены домашнего задания, назвав причины, по которым, по его мнению, этого делать нельзя.

По его словам, домашние задание помогает повторить и закрепить изученные на уроках темы, приучает ребенка к трудолюбию, воспитывает волю, самостоятельность, ответственность и другие положительные качества характера.

Марченко назвал домашние задания важной частью образования ребенка. Исследования показали, что выполнение домашнего задания помогает повысить успеваемость школьника, регулярное выполнение домашней работы помогает детям развить многие навыки и умения, которые пригодятся им в будущей жизни, добавил парламентарий.

Как отметил Марченко, можно рассматривать дозированную домашнюю нагрузку на школьника, но этот вопрос необходимо обсуждать со специалистами – педагогами, медиками.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил с инициативой отменить школьникам домашние задания. По его мнению, разгрузка учителей и учеников «пойдет на пользу всем». Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова согласилась, что школьники перегружены, но полную отмену домашних заданий она не поддерживает. Однако она выступила за их сокращение.