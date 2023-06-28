Вооруженный мужчина застрелен у консульства США в Саудовской Аравии

Saudi Press Agency: Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали вооруженного мужчину у консульства США в Джидде

Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

По данным Saudi Press Agency, в среду в 18.45 у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки вооруженный мужчина был убит, передает ТАСС.

Напомним, 9 июня из утечки секретных документов США стало известно, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд осенью 2022 года пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном после заявлений президента Джо Байдена о последствиях для королевства за сокращение добычи нефти.