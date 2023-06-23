Медведев назвал Дуду «польской мразью»

Медведев предположил, что президента Польши Дуду в XVIII веке четвертовали бы на Красной площади за его высказывания о России

Переговоры с польской стороной после предложений президента страны Анджея Дуды «пристрелить Россию», как «дикого зверя», невозможны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Польская мразь по имени «Дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, в переговорах с польской стороной после подобных высказываний нет смысла, «и патрона на такое говно жалко».

Зампред Совбеза указал, что в XVIII веке Дуду привезли бы на Красную площадь, где его бы «казнили четвертованием». Россия же – гуманист, и она «отомстит по-другому», заключил Медведев.

Напомним, в интервью украинским СМИ Дуда заявил, что России нельзя дать победить, поскольку она «как дикий зверь, который задирает человека», и такого зверя необходимо «просто выследить и пристрелить».