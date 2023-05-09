Путин и Токаев обсудили необходимость дальнейшего развития партнерства

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9 мая, вторник | Последнее обновление — 16:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных
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Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин и Токаев обсудили необходимость дальнейшего развития партнерства
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обстоятельного разговора подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Отмечается также, что во время встречи главы двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву, он принимает участие в праздничных мероприятиях Дня Победы.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов
Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».
Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
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Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Жена Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко во время выступления на мероприятии благотворительного фонда своего супруга допустила оговорку и обвинила украинские власти в страданиях украинского народа.
На видео, опубликованном Youtube-канале «Новини.LIVE», Марина Порошенко заявляет, что Украина «страдает от украинского нашествия», передает РИА «Новости».
Похожие оговорки допускал и ее муж, бывший президент Украины Петр Порошенко. Например, в 2019 году он заявлял о необходимости сохранить страну и ее обороноспособность, чтобы «дать отпор украинскому агрессору». После этого он исправил оговорку. А годом ранее Порошенко заявлял, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
В Сети увидели ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III
Приглашение Зеленской на коронацию Карла III с ошибкой в слове «Украина» вызвало споры в Сети
Пользователи Twitter (заблокирован в России) поспорили из-за ошибки в названии «Украина» в официальном приглашении на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом Елене Зеленской.
Зеленская разместила в Twitter (ограничен в России) фотографию своего приглашения.
Как уточнил телеканал Sky News, некоторые пользователи соцсети заметили, что в документе в слове «Украина» пропущена буква «р». Другие же посчитали, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы «k» и «r» могут фактически сливаться и выглядеть как одна, передает ТАСС.
Ранее пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
Будапешт обвинил Германию в посягательстве на суверенитет Венгрии
Сийярто: Берлин посягает на энергетический суверенитет Венгрии
Будапешт рассматривает отказ Берлина выдать лицензию на создание автоматизированной системы управления для строительства АЭС «Пакш-2», осуществляемого по проекту «Росатома», как посягательство на энергетический суверенитет Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, власти Франции выдали корпорации Framatom лицензию на создание автоматизированной системы управления для станции в Пакше, а правительство Германии отказывается выдать аналогичное разрешение компании Siemens Energy, передает ТАСС.
Глава МИД Венгрии указал, что против выдачи разрешения выступают вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок, представляющие партию «Зеленых», назвав подобные действия несправедливыми и нападением на энергетический суверенитет.
Он также отметил, что «некоторые европейские страны стремятся помешать осуществлению инвестиций в этот проект».
Ранее Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказаться от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Между тем, французские компании смогут участвовать в строительстве двух реакторов АЭС «Пакш-2» в Венгрии вместе с «Росатомом».
В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.
Первый обвиняемый по «закону Родченкова» признал вину в суде США
Американский врач Лира стал первым признавшим вину по «закону Родченкова» в суде США
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Врач Эрик Лира признал вину в том, что давал допинг участвовавшим в Олимпийских играх спортсменам, сообщает федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Американский врач обвиняется в передаче допинга нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио. Лира подтвердил, что передал им допинг. Он посоветовал спортсменам, если допинг обнаружат, сказать, что виновато употребленное в пищу мясо, передает РИА «Новости».
В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с «законом Родченкова». Прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что признание Лиры стало «переломным моментом для международного спорта».
Напомним, декабре 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал так называемый антидопинговый акт Родченкова. Американские власти впервые задействовали «акт Родченкова» в 2022 году против терапевта-натуропата из Техаса Эрика Лиры. Максимальное наказание по «акту Родченкова» составляет 10 лет лишения свободы.
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
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Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Боррель: Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира
Конфликт на Украине показал, что разрыв между Западом и другими странами «выходит за рамки войны», написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
По его словам, раскол произошел из-за глубокого разочарования и «неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», передает РИА «Новости».
Также Боррель считает, что раскол будет усугубляться и даже может превратиться в пропасть. При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
Ранее Боррель заявил, что единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского.
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по ВСУ
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по скоплениям украинских войск
Россия в последние дни использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения объектов вооруженных сил Украины, сообщили военкоры.
Накануне ракеты били по целям под Харьковом, где были выявлены скопление сил ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
«Для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры», – заявили «Военкоры Русской Весны».
Напомним, в понедельник вечером взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве
Агрессивная толпа помешала российскому послу Андрееву возложить цветы к мемориалу в Варшаве
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Толпа агрессивных людей преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда дипломат приехал во вторник, чтобы возложить цветы.
Собравшиеся требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака, передает РИА «Новости».
Позднее посол сообщил, что в результате действий толпы не пострадал. При этом возложить венок к мемориалу Андрееву не удалось. Посла вынудили покинуть место происшествия.
Глава дипмиссии сообщил, что «четкая установка» была очевидна. Дипломатов окружила полиция, протестующие «не тянулись своими руками и ногами». Андреев назвал произошедшее «безобразием», нарушением общественного порядка.
Между тем полиция, работавшая на мемориальном кладбище в Варшаве, заявила российским дипломатам, что у нее нет оснований препятствовать протестующим, передает ТАСС.
Андреев рассказал, что старший полицейский пояснил ему, что происходящее является «официальным мероприятием», которое санкционировала мэрия. Он призвал российских дипломатов «рассмотреть возможность удалиться», перейти в другое место.
Посол добавил, что подобный инцидент является неприятным, однако это не выбивает российских дипломатов из равновесия. Несмотря на провокации со стороны недоброжелателей, День Победы всегда будет оставаться праздником. «Это наша победа, и победа всегда будет за нами», – подчеркнул он.
Еще до инцидента в посольстве России в Польше заявили, что российские дипломаты не собираются в День Победы отказываться от возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
Всю площадь перед входом на кладбище заставили украинскими флагами и крестами. Один из элементов мемориального комплекса осквернили антироссийскими надписями.
Напомним, в прошлом году Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красной жидкостью. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
После этого президент Владимир Путин наградил дипломата орденом Александра Невского.
Новый посол Украины в Германии «растоптал наследие» своего предшественника
Экс-посол Украины в Германии Мельник осудил отказ нынешнего посла Макеева возложить цветы к советским мемориалам
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, который был послом в Германии, заявил, что нынешний украинский посол в Берлине Алексей Макеев «топчет ногами» его «наследие».
Мельник заявил, что семь лет «потом и кровью» работал на должности посла, а сейчас Макеев «бросил перчатку» ему «в лицо». Мельник считает «непростительной ошибкой» отказ Макеева «от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая». А отказ Макеева от «давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора» Мельник назвал «пощечиной предкам», передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.
Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей.
Военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая
Военкоры сообщили о переносе возможного украинского контрнаступления с 9 мая
Согласно поступающим сведениям, вооруженные силы Украины решили не начинать наступление во вторник, 9 мая, сообщили военные корреспонденты.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», об этом говорят в чатах сами украинские военные.
При этом в любом случае контрнаступление «ожидается со дня на день», передает канал «360».
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам ВСУ
Российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В итоге все цели были достигнуты, а объекты поражены.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
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