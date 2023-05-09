Участники «Движения Первых» украсили ко Дню Победы миллион окон

Люди по всей России поддержали Всероссийскую акцию «Движения Первых» «Окна Победы», россияне украсили в преддверии 9 Мая миллион окон домов, квартир, учреждений, организаций и ведомств.

Важность проекта Российского движения детей и молодежи отметили федеральные министерства, государственные деятели, главы регионов, лидеры общественного мнения и медийные личности.

Одними из первых в столице идею Движения поддержали Минпросвещения и Россотрудничество, депутаты Госдумы, которые разместили трафареты в окнах здания нижней палаты парламента России, а также учредители и партнеры движения.

На важную роль акции Движения Первых в воспитании подрастающего поколения указали первый замминистра просвещения Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, губернатор Курской области Роман Старовойт, врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Слова поддержки «Окнам Победы» прозвучали от уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, директора ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Ивана Есина, директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты Александра Школьника, телеведущей и основательницы благотворительного фонда Оксаны Федоровой.

Среди самых интересных площадок – резиденция Деда Мороза (Вологодская область), Музейно-исторический комплекс «Город мастеров» в Городце, Мемориальный музей Чкалова «Русские крылья» в доме, где вырос советский летчик, детские железные дороги в Иркутске, Красноярске и Оренбурге, Музейно-туристский комплекс «Град Китеж», а также аэропорт «Маган» в Республике Саха (Якутия).

Всероссийские детские центры «Орленок» и «Алые паруса», Международный детский центр «Артек» также выступили в поддержку «Окон Победы» «Движения Первых».

К слову, трафареты в честь Дня Победы появились и на окнах посольств РФ и представительств Россотрудничества во многих странах мира и даже в русских школах за рубежом.