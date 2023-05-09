Испания объяснила закупки урана из России

Мадрид закупает российский уран, так как в его отношении нет европейских санкций, объяснило испанское правительство парламенту, сообщает газета «Мундо».

Как пишет газета, вопрос о перевозке топлива и ядерных материалов за последние месяцы задал представитель левой коалиции «Объединившись, мы можем». В правительстве ему ответили, что пока антироссийские санкции не затрагивают бизнес-направления компании Enusa или импорт сырья, передает ТАСС.

В кабмине рассказали, что Испания с начала года получила три партии урана российского происхождения: из США, Великобритании и Германии. Эти страны разрешили поставку российского урана на свою территорию.

Отметим, что в 2021 году Россия покрывала 29,1% потребности Испании в урановых концентратах.