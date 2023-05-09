Запад, видя, как День Победы объединяет народы СССР, пытается стереть историческую память, подменяя этот праздник «днем европы» (орфография автора в цитате сохранена) для украинских граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в своем Telegram-канале написал, что День Победы – священный праздник. Он напомнил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране.

«Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа – более 27 миллионов погибших», – подчеркнул он.

День Победы объединяет «русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР», которые плечом к плечу защитили мир от фашизма, отметил он, подчеркнув, что это не дает покоя Соединенным Штатам и Европейскому союзу.

Вашингтон и Брюссель «пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы «днем европы» для граждан Украины», написал Володин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма и сегодня уже не может себя защитить. Володин отметил, что Киев сдал украинцев НАТО в качестве «расходного материала».

Киевский кровавый режим, продолжил он, разрушил национальную культуру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, растоптал веру, а сейчас переписывает историю.

Украина стала колонией США, подчеркнул Володин. По его словам, у государства, в котором не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, не может быть будущего.

Важно сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной и сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены, заключил Володин, поздравив с Днем Победы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что День Победы на Украине станет домашним праздником.