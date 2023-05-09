Празднование Дня Победы началось в России Президент Туркмении прибыл в Москву на празднование Дня Победы Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на празднование Дня Победы 9 мая 2023, 08:40 Текст: Ольга Никитина

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во вторник прибыл в Москву, чтобы принять участие в параде Победы, сообщили в посольстве республики в России. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии. 9 мая в России отмечается День Победы. Празднование началось в Петропавловске-Камчатском, где состоялся торжественный парад. В Кремле сообщали, что планы присутствовать на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы подтвердили главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Ожидается, что прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата. Кроме того, у глав государств запланирован неформальный завтрак. Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века» Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века». Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая. По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу. «Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова. Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая 8 мая 2023, 21:46 Текст: Вера Басилая

Высший административный суд Берлина отменил постановление суда первой инстанции, который разрешил флаги России и СССР у советских мемориалов в Берлине 9 мая. Суд счел жалобу полиции обоснованной, и решил отменить разрешение на демонстрацию флага России и СССР, а также георгиевской ленты на мемориалах советским воинам в Берлине, передает РИА «Новости». Ранее Административный суд Берлина разрешил демонстрацию украинского флага. Затем появилось сообщение, что аналогичное решение было принято и в отношении флага России. Однако полиция Берлина обжаловала это решение в Высшем административном суде. Новости СМИ2 Песков рассказал о планах Путина и глав государств СНГ на День Победы Песков: Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным 8 мая 2023, 22:00 Текст: Вера Басилая

Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, парад Победы начнется в 10 утра, где выступит президент России, говорится в Telegram-канале Павла Зарубина. Пресс-секретарь президента заявил, что главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным. Далее будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, также у гостей запланирован неформальный завтрак с российским лидером. Ранее почти все президенты стран СНГ прибыли в Москву. Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать. Лукашенко прибыл в Москву Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что Лукашенко прилетел в Москву, передает РИА «Новости». Предполагается, что президент Белоруссии будет участвовать праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом. Также в праздничных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Новости СМИ2 Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны

Фото: D. Myles Cullen/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС. Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он. Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он. По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом». «Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он. Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих». Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений». Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов. Празднование Дня Победы началось в России Празднование Дня Победы началось в Петропавловске-Камчатском

Фото: pkgo.ru

Текст: Антон Антонов

В России началось празднование Дня Победы, в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный парад, сообщают информационные агентства. Празднование в Петропавловске-Камчатском началось в 10.00 (1.00 мск). В параде Победы приняли участие колонны личного состава парадных расчетов. Работает выставка военной техники и атрибутики. Открыт пункт отбора на военную службу по контракту, передает ТАСС. С 11.00 (2.00 мск) начинаются концертная программа, игры и театрализованные представления для детей, а также легкоатлетический пробег «Эстафета мира – 2023», в которой принимают участие «школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра», сообщают местные власти. В 20.00 (11.00 мск) состоится концерт, который завершится праздничным салютом. Чукотка также начинает праздновать День Победы одним из первых регионов России – торжественные мероприятия, парад и возложение цветов начнутся в Анадыре в 12.00 (3.00 мск). Весь день будет транслироваться видеоряд «Бессмертного полка». В 22.30 (13.30 мск) состоится салют. Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, президент Владимир Путин на нем будет присутствовать. Главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным. Новости СМИ2 Политолог: «Бессмертный полк» стал событием наднационального масштаба Политолог Рудаков: Проведение «Бессмертного полка» на фоне СВО подчеркивает вектор России на сохранение исторической правды

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» стала важнейшей историко-патриотической составляющей нашего общества. А проведение мероприятия на фоне спецоперации придает ему особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. С начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «За 11 лет акция прошла путь от региональной инициативы до события наднационального масштаба. Сейчас в ней принимают участие миллионы россиян, в том числе президент Владимир Путин. К мероприятию присоединяются и множество соотечественников по всему миру», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «За эти годы появилось много новых форм участия, например, сетевой формат, автопробеги, «Стена памяти». Сейчас акция фактически приходит в каждый дом, на каждую улицу. И можно с уверенностью сказать, что сегодня это важнейший историко-патриотический социальный ритуал, фактор развития нашей гражданской культуры», – указал он. «В нынешнем году «Бессмертный полк» приобретает особый смысл и демонстрирует преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Свое место в «Бессмертном полку» наряду с героями Великой Отечественной войны занимают герои спецоперации. Это крайне символично. Наши граждане не отделяют борьбу с нацизмом во времена Великой Отечественной от аналогичного противостояния, идущего прямо на наших глазах на Украине», – пояснил аналитик. «Немаловажную роль в поддержании исторической памяти играет и президент Владимир Путин. Напомню, глава государства говорил о том, что история страны начитается с истории семьи. Он поддержал «Бессмертный полк» не только на государственном уровне, но и за счет личного примера. Благодаря этому акция стала очевидным для всех результатом политики страны, направленной на сохранение исторической правды», – подчеркнул эксперт. «Гордость за предков, победивших нацизм в 1945 году, стала важнейшей составляющей российской идентичности. Сегодня это чувство является мощнейшим мотивационным фактором, вдохновляющим на защиту суверенитета России и наследия Победы», – резюмировал Рудаков. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне шествие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие в мероприятии приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Жители Таллина усыпали цветами «Бронзового солдата» Postimees сообщила о возложении цветов к подножию «Бронзового солдата» жителями Таллина 9 мая 2023, 01:40 Текст: Антон Антонов

В Таллине жители проводят возложение цветов к подножию памятника советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат»), это происходит на фоне запрета властей Эстонии отмечать День Победы с российской и советской символикой, пишут СМИ. За посетителями мемориала наблюдают камеры слежения, неподалеку стоят машины службы безопасности Военного кладбища, передает ТАСС со ссылкой на Postimees. Издание публикует фото, на которых виден усыпанный цветами постамент памятника. ERR сообщает, что в российском Ивангороде монтируют экран, на котором будут показывать трансляцию по случаю Дня Победы для жителей Нарвы. Напомним, эстонская полиция пригрозила жестко реагировать на демонстрацию «враждебной символики». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников. Новости СМИ2 Стало известно о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву Дипломатический источник сообщил о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву 8 мая 2023, 22:35 Текст: Антон Антонов

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял российское приглашение и прибудет на парад Победы в Москву, сообщил дипломатический источник. Как сообщил источник ТАСС, Бердымухамедов прибудет в российскую столицу «к утру» вторника. Напомним, в Москву уже прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава правительства Армении Никол Пашинян. Кроме того, ожидается визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Эксперты указали на особую значимость «Бессмертного полка» на фоне СВО Общественник Макаров: У «Бессмертного полка» нет ни начальников, ни командиров, есть только порыв человеческой души

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» сплачивает семьи, дома, города и всю Россию. И в условиях СВО это особенно важно, сказали газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Макаров и историк Владимир Шаповалов. Напомним, с начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «Акция «Бессмертный полк» за 11 лет показала пример того, как инициатива, рожденная в глубине народных масс, разрастается по всему миру. Когда идеей загорается один челочек – это значимо, но когда тысячи – это неоценимо», – сказал Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник в отставке, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени. «Несмотря на все сложные геополитические реалии, в акции на сегодняшний день участвуют свыше 100 государств мира. В России же это фактически народное движение, у которого нет ни начальников, ни командиров. Есть только порыв человеческой души», – добавил собеседник. «Эта акция через историю семьи и рода скрепляет и делает значимее каждого гражданина нашей страны. Душевное тепло, которое рождается в семье, сплачивает весь дом, улицу, поселки, города и всю страну вокруг исторической памяти России», – отмечает общественник. «И сегодня ребята, выполняющие поставленные задачи в зоне СВО, по сути, внуки и правнуки победителей в той кровавой войне, несут тот же заряд мужества, стойкости и любви к своей Родине, что и их предки. Это является залогом той победы, которую добудут наши бойцы в этой борьбе с нацизмом на Украине», – полагает он. «Примечательно, как обросла новыми форматами акция «Бессмертный полк» за эти годы. У каждого человека нашей страны есть возможность почтить память погибших как в Великой Отечественной войне, так и в СВО. Так, например, за счет пандемии, когда мы не могли собраться вместе для проведения марша, появилась возможность проведения акции онлайн, также появился формат «Окна Победы», автопробеги», – перечисляет эксперт. «И все это рождается внутри движения, как некогда появился и сам «Бессмертный полк». Я думаю, будут появляться новые форматы. Ведь, например, в ходе ВОВ погибло немало людей, у которых на тот момент не было семей. Их портреты в рамках того же марша просто некому нести. И как почтить их память – это вопрос, требующий обсуждения», – продолжает собеседник. «Сложно переоценить и роль президента Владимира Путина в популяризации акции «Бессмертный полк». Он с огромным чувством благодарности относится к ветеранам, чтит память тех, кто погиб в этой войне. Он, показывая на личном примере отношение к исторической памяти нашей страны, формирует у подрастающего поколения правильное понимание того, насколько важна была победа в ВОВ», – подчеркнул Макаров. «Бессмертный полк» зародился как общественная инициатива относительно небольшой группы гражданских активистов, но очень быстро стал общенародной акцией государственного уровня. При этом, акция смогла сохранить свою народную сущность. В России «Бессмертный полк» – это один из символов Победы, а за рубежом – России», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Мероприятие сохраняет свою актуальность и популярность, в том числе за счет появления новых форматов. Так, акции проходят в соцсетях, школах, появилось «Панно памяти», «Бессмертный полк на автомобилях». Все это ежегодно привлекает все больше участников», – напомнил собеседник. «На фоне спецоперации «Бессмертный полк» приобретает особый смысл – в этом году в акции чествуют в том числе участников СВО. Это показывает преемственность поколений в борьбе с нацизмом – с ним сражались наши деды, теперь пришла наша очередь защищать Россию. Многочисленность участников акций «Бессмертного полка» еще раз подчеркивает консолидацию нашего общества вокруг президента, флага, как ответ на внешнее давление», – заключил Шаповалов. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Новости СМИ2 Песков заявил о необходимости быть начеку из-за деятельности «киевского режима» Песков: Все меры безопасности на параде Победы в Москве принимаются, но нужно быть начеку 8 мая 2023, 18:44 Текст: Вера Басилая

Все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая в Москве принимаются, но нужна бдительность, потому что Россия имеет дело с киевским режимом, что обязывает быть начеку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, для проведения парада Победы приняты все необходимые меры, будет много иностранных гостей, тем более речь идет о присутствии президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. Пресс-секретарь президента отметил, что нужна бдительность, потому что Россия имеет дело «вот с таким киевским режимом», что обязывает быть начеку. Песков отметил, что важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма. «Девятое мая – это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан за то, чтобы защитить мир от фашизма», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать. В Сети запустили флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов СВО 8 мая 2023, 20:59 В социальных сетях запустили флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Желающие присоединиться должны записать видео «с символическим жестом солидарности победителей». Идея флешмоба распространилась после интервью ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука в геронтологическом центре Москвы. Он пожелал скорейшей победы российским бойцам и показал символ «рукопожатия», который объяснил как «жест единения и солидарности двух поколений победителей», говорится в Telegram-канале общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ». Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Для этого нужно записать видеообращение, показать символ, который продемонстрировал Николай Имчук, выложить видео в социальную сеть под хештегом #Встанем. Новости СМИ2 Украина обстреляла Белгородскую область Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об украинском обстреле Валуйского городского округа 8 мая 2023, 23:25 Текст: Антон Антонов

Валуйский городской округ находится под обстрелом вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в областном центре решено отменить праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности. Гладков сообщил в Telegram, что в селе Казначеевка снаряд «попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла», но пострадавших нет. В селе Бирюч «повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи». Кроме того, «над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета» Демидов отметил, что с учетом событий в «приграничных районах» принял решение о «переносе праздничных мероприятий». «Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит», – заявил он в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что проведут только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравлением ветеранов. Напомним, Шебекино в Белгородской области подверглось массированному обстрелу ВСУ, в результате пострадали пять мирных жителей. В апреле Гладков сообщил, что в городе не будут проводить парад – власти решили избегать скопления техники и военнослужащих.

Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана 8 мая 2023, 21:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, встреча Путина и Мирзиеева прошла в Кремле, передает РИА «Новости». Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России, он примет участие в праздничных мероприятиях в связи с Днем Победы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом. Новости СМИ2 Народный фронт в Ростове-на-Дону передал воинским подразделениям более 300 автомобилей 8 мая 2023, 19:07 В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали военнослужащим более 100 подразделений автотехнику, отправленную жителями регионов, и машины, приобретенные за счет сбора к 9 Мая в рамках проекта «Все для победы!». Два железнодорожных состава с автомобилями для бойцов СВО прибыли в Ростов-на-Дону из 46 регионов России 3 мая. Усилиями всей страны удалось собрать 252 автомобиля, для перевозки машин был задействован 131 вагон ОАО «РЖД». Еще 67 автомобилей прибыли в Ростов-на-Дону на автовозах. Также в машины для военных загрузили медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи. Военнослужащих СВО с Днем Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья, которому в этом году исполняется 102 года. Александр Григорьевич Золотов обратился к бойцам по видео. «Старшее поколение победило гитлеровскую Германию и сателлитов. Однако в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На Западе смотрели на это спустя рукава. Не обращали внимания на шествия фашистов и так далее. Ребята, будьте преданы Родине. После вашей операции украинские нацисты уже не поднимут голову, и не будут угрожать нашей России. Я желаю нашим воинам, которые сражаются за нашу Родину, достойно выполнить все приказы, уничтожить нацизм, возвратиться домой здоровыми к своим семьям», – обратился он к защитникам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также благодаря акции Народного фронта из Иркутска в Ростов-на-Дону приехали жены бойцов, которым удалось увидеться со своими мужьями. Для военнослужащих это стало настоящим сюрпризом и самым лучшим подарком. «Сказать, что душа просто прыгает – это ничего не сказать. Ребята, которые занимались доставкой моей супруги, молодцы. Мы не виделись уже почти полгода. И когда я сегодня приехал сюда, и жена подбежала сзади и обняла меня, эмоции захлестнули, у меня до сих пор руки дрожат. Я ничего не знал, это настоящий сюрприз. Спасибо, ребята», – поделился эмоциями от встречи военнослужащий Андрей Шевченко. У супружеской пары Шевченко трое детей. Старший сын – тоже участник специальной военной операции, мобилизованный из Иркутской области. Он служит в ЛНР, куда также отправятся автомобили в помощь подразделениям. Лично поддержать бойцов в Ростов-на-Дону приехали представители общественных организаций. Это люди из разных регионов России, объединенные общим желанием помочь бойцам. Например, Ольга Язева из Красноярского края – жена священника. Ее старший сын был мобилизован в сентябре 2022 года. Тогда женщина организовала сообщество «Швейные войска России»: шьют термобелье, маскхалаты и отправляют бойцам. Медики Московской области загрузили в подаренные бойцам машины аптечки и медицинские рюкзаки. Анна Краснопольская и Екатерина Горячева из волонтерской группы «Врачи, вы не одни» собрали более 20 тысяч аптечек и 350 рюкзаков медиков. Сегодня они сами передали их бойцам в Ростове-на-Дону. Вместе с автомобилями и снаряжением Народный фронт привезет бойцам около 3 тыс. писем от студентов Университета «Синергия». Их передали представители проекта «Бизнес-мобилизация», созданного корпорацией «Синергия» при поддержке президентского движения. Кроме того, Народный фронт и Следственный комитет России организовали совместную акцию: распечатали на флагах портреты ветеранов Великой Отечественной войны и вручили их родным, потомкам, участвующим сегодня в специальной военной операции. Бойцы закрепили флаги своих прадедов на подаренных автомобилях.