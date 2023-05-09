Вучич рассказал о попытках Запада «объяснить ему, какой он кретин»

Вучич рассказал о требованиях представителей Запада к Сербии ввести санкций против России

Представители стран Запада, приезжая в Сербию, начинают разговор с требования ввести санкции против России, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич сказал, что требование озвучивается вместо приветствия. «Первое (их) обязательство – объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции», – приводит слова Вучича ТАСС со ссылкой на Happy.

Президент Сербии также рассказал, что Белград предложил внести поправку в резолюцию Совета Европы. В резолюции, по его словам, «нападают на Россию и говорится о защите территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии». Сербия предложила добавить строчку «и всех остальных стран – членов Совета Европы».

Вучич заявил, что в случае отказа включить это уточнение в текст резолюции он откажется участвовать в саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае. По его словам, станет «ясно, что у них нет никаких принципов».

Напомним, Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

