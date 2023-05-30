Увеличилось число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону

Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.

Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции).

ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.

Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он.

Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр.

Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника.

В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу.

В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери.