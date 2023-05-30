Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 18

В Ростове-на-Дону при опрокидывании трибуны пострадали восемь взрослых и 10 детей, сообщил министр культуры и спорта региона Самвел Аракелян.

Все пострадавшие госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии, один ребенок также находится в тяжелом состоянии, заявил Аракелян, передает ТАСС.

Как сообщил и. о. прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Сергей Михайлов, в ходе проверки будут установлены ответственные за монтаж трибун на стадионе.

В момент ЧП на стадионе проходили соревнования по футболу среди детско-юношеских команд, на трибунах находились около 30 человек. На месте ЧП работают спасатели. Предварительной причиной обрушения назвали сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в ходе соревнований при опрокидывании трибуны погибла женщина.

