Отравившей трех внуков и дочь жительнице Саратовской области вынесли приговор

Суд приговорил к 19 годам колонии жительницу Саратовской области, отравившую трех внуков и дочь-инвалида

Жительницу Саратовской области суд признал виновной в убийстве трех внуков и дочери-инвалида и отправил ее на 19 лет в колонию общего режима, сообщили в Следственном комитете России.

Следствие собрало доказательства, что 50-летняя женщина отравила троих внуков и дочь-инвалида, суд счел их достаточными для вынесения приговора, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в 2021 году в селе Александровка Марксовского района женщина убила трехлетнего и семилетнего мальчиков, пятилетнюю девочку и 23-летнюю дочь-инвалида. После задержания она рассказала, что подмешала детям в молочную лапшу отраву, которую взяла из бардачка в машине у покойного мужа.