В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников

Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ

Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.

В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».

WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.

Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.