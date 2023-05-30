Генконсульство в Милане подтвердило личность погибшей на озере Маджоре россиянки

Генконсульство России в Милане подтвердило личность погибшей на озере Маджоре россиянки

Генконсульство России в Милане подтвердило информацию СМИ о том, что на севере Италии при крушении лодки на озере Маджоре погибла россиянка Анна Божкова.

Согласно сообщению дипмиссии, генконсульство обнаружило данные о гражданке РФ в базе данных: с 2014 года она проживала в Италии, была замужем за итальянцем, передает ТАСС.

Дипломаты добавили, что пока не получали от итальянских властей, которым направили запрос, официальной информации.

Ранее агентство АНСА сообщило, что россиянка может оказаться среди погибших при крушении прогулочной лодки на озере Маджоре в Италии.