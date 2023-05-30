World Taekwondo начала расследовать включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приступила к расследованию ситуации с Союзом тхэквондо России из-за включения региональной федерации Крыма в состав организации, сообщил портал Inside the Games со ссылкой на сообщение World Taekwondo.

Как отмечается в заявлении, что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, в настоящее время World Taekwondo расследует этот вопрос и не будет давать комментариев, пока процесс не будет завершен, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований при условии соблюдения нейтрального статуса.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, что наносит ущерб международному олимпийскому движению.