Жительница Приморья попала в больницу после нападения амурского тигра

Женщина в Приморье госпитализирована после нападения на нее в лесу, по предварительным данным, амурского тигра, который мог защищать свою добычу.

Власти Раковской территории Уссурийского городского округа в воскресенье сообщили, что в окрестностях села Раковка тигр напал на человека.

Как сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, в лесном массиве женщина получила ранение рук, сейчас она находится в Уссурийской больнице, передает РИА «Новости». Со слов мужчин, которые были с женщиной, они поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку, в лесу нашли окровавленную лежку, пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку, после чего сначала раздался неоднократный рык, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу.

Он отметил, что охотнадзор на месте выясняет обстоятельства инцидента.

В краевом Минлесхозе уточнили, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать, после чего муж потерпевшей отогнал машиной тигра и увез жену в больницу.

Ранее тигр напал на человека в Хабаровском крае, погибший занимался заготовкой леса в тайге, вдали от населенных пунктов.