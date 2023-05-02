Путин заявил о высоком темпе восстановления новых регионов России

Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе, и уже есть результаты, но еще многое предстоит сделать, заявил президент Владимир Путин.

«Спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам РФ, и, конечно, благодарю за напряженный труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе, и уже есть зримые результаты. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по интеграции новых регионов России должна быть системной и вестись внимательно.