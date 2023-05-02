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Путин заявил о высоком темпе восстановления новых регионов России
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Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе, и уже есть результаты, но еще многое предстоит сделать, заявил президент Владимир Путин.
«Спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам РФ, и, конечно, благодарю за напряженный труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе, и уже есть зримые результаты. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по интеграции новых регионов России должна быть системной и вестись внимательно.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Рогов объяснил значение удара по Павлограду
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду
ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».
Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.
Российский ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Командир российского взвода ПТРК с позывным «Старый» рассказал об уничтожении украинских танков
Получив информацию о возможности танкового прорыва со стороны вооруженных сил Украины, российский расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый»
«Старый» рассказал, что «Штурм-С» принял участие в «реальных боевых действиях», передает РИА «Новости».
«Мы знали о том, что возможна вероятность прорыва танков», – сказал он.
Танки, которые были поражены с первого выстрела, «больше уже в бой вступить не смогли», сказал «Старый».
Накануне сообщалось, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки.
Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о ситуации под Гуляй Полем
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Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи, муссируемые в украинских блогах, о том, что вооруженные силы Украины якобы «пробили» российскую оборону под Гуляй Полем Запорожской области.
Коц в своем Telegram-канале сообщил, что проехал деревни Новоселовка, Степановка и Марфополь «до самого переднего края, с которого открывается вид на дачи Гуляй Поля». Военкор, опровергая сообщения украинских СМИ, подчеркнул, что ВСУ ничего не удалось «отжать» на этом направлении, но отметил, что противник «постепенно наглеет».
Напомним, накануне вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область), которые ВСУ копили для наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что в результате удара и потери складов с боеприпасами и топливом в Павлограде три бригады вооруженных сил Украины не смогут перейти к активным боевым действиям.
Умер Валентин Юдашкин
Первый канал: Умер модельер Валентин Юдашкин
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Модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни, сообщают СМИ.
«Не стало Валентина Юдашкина», – сообщил Первый канал со ссылкой на супругу покойного.
В сообщении отмечается, что Юдашкин был гениальным модельером, признанным мастером мировой моды, наряды которого носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино.
Позднее модный дом Валентина Юдашкина подтвердил ТАСС информацию о смерти модельера.
Всего несколько дней назад Юдашкин выражал соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева, который умер в 85 лет. Юдашкин назвал Зайцева великим художником и творцом, большим профессионалом и открытым человеком.
Модельер Денис Симачев заявил РИА «Новости», что уход Юдашкина стал огромной потерей для русской культуры и моды. Он напомнил о недавней кончине Вячеслава Зайцева и отметил, что российская мода очень многое потеряла за эти дни.
Симачев выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.
Юдашкин – народный художник РФ (2005). Родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. С отличием окончил Московский индустриальный техникум (1986). Пять лет спустя основал дом моды Valentin Yudashkin и представил в Париже первую коллекцию. Автор костюмов для олимпийской сборной России в 1994 и 1996 годах. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.
В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание. По информации «Комсомольской правды», у Юдашкина был рак почки. Метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Семья хотела отправить модельера на лечение за границу, однако зарубежные клиники не взялись за тяжелый случай.
Юдашкин публично рассказал о своей болезни в 2021 году. Он признался, что ему помогала вера в Бога, а также любящая семья. Мэтр признавался, что, узнав о болезни, не впал в состояние истерики, а наоборот, максимально мобилизовался, потому что думал, как лучше преподнести эту новость родным.
Байден попросил гостя Белого дома «заткнуться»
Байден в ответ на попытку рассказать о судье-мусульманине предложил гостю Белого дома «заткнуться»
В ходе приема в честь конца Рамадана один из гостей Белого дома попытался рассказать Джо Байдену о первом федеральном судье-мусульманине, но президент США велел ему «заткнуться».
«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Кроме того, на прием отказались пустить мэра городка Проспект-Парк Мухамеда Хайрулу. Секретная служба заявила, что такое решение принято в связи с требованиями безопасности, но не дала пояснений.
Напомним, поведение Байдена уже не раз вызывало недовольство американцев.
В МВФ подтвердили постепенный отказа от доллара в мире
Постепенный уход от использования от доллара США наблюдается в мире, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
В мире наблюдается постепенный отказ от доллара, но пока альтернативы этой валюты не видно, заявила Георгиева, передает РИА «Новости».
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов сообщал об отсутствии у России планов отказаться от доллара прямо «завтра», но указывал, что рубль и юань уже заменяют доллар.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России
Президент Дуда заявил, что Польша будет требовать репараций не только от Германии, но и от России
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Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, считает президент Польши Анджей Дуда.
Дуда в интервью Wprost заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы, пишет Telegram-канал RT.
Президент Польши добавил, что если кто-то считает, что Польша разжигает данный вопрос чрезмерно, «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939 году начали этот конфликт».
В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны, пишет РБК.
Пшидач заявил, что соответствующий диалог с Берлином можно начать, однако Россия, по его словам, «это другая цивилизация». Он отметил, что после успеха с Германией в этом вопросе Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с «другим угнетателем».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.
Рухнувший в США First Republic Bank оказался самым крупным заемщиком с 2008 года
Американский банк First Republic Bank был самым крупным рухнувшим заемщиком в Соединенных Штатах за последние 14 лет, сообщает NBC News.
First Republic Bank (FRB) оказался крупнейшим заемщиком, рухнувшим со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает NBC News, передает РИА «Новости».
Объем кредитования банка превосходил даже Silicon Valley Bank, закрытый в марте 2023 года.
FRB передали в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), также была принята заявка на покупку банка и его вкладов JPMorgan Chase.
У FRB насчитывались активы на 229,1 млрд долларов и депозиты на 103,9 млрд долларов.
Между тем глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что вклады банка после его крушения «будут защищены». «Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает», – указал он.
Гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королев заявил, что FRB – это не единственный банк, столкнувшийся с трудностями, и, вероятно, падение банков в США продолжится.
Региональные банки в США находятся под давлением из-за оттока депозитов, а крупные корпорации, такие, как JP Morgan, Bank of America или Wells Fargo пока выглядят «слишком крупными, чтобы рухнуть» в глазах вкладчиков.
Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что банковская система США столкнулась с серьезным вызовом, и ей угрожает коллапс.
У ВСУ при отступлении в Артемовске не получилось подорвать многоэтажку
Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки
В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.
ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».
«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».
Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
В ЛНР сообщили об удвоении потерь ВСУ на ряде направлений
Марочко: Потери ВСУ на отдельных направлениях за минувшую неделю удвоились
Потери личного состава и военной техники у вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю выросли двукратно на отдельных участках фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что речь идет о сравнении потерь ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях с показателями предыдущей недели, передает ТАСС.
Так, потери в личном составе возросли почти на 1 тыс. украинских боевиков и наемников (до 4 тыс.), в автомобильной технике – с 53 до 102, гаубиц Д-20 – с семи до 11, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – с четырех до семи, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 – с двух до четырех, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.
Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.
Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.
На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.
Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.