Посол Киева в Лондоне предрек большие потери ВСУ при контрнаступлении

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко: Контрнаступление может привести к большим потерям среди украинских военных

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что на Западе имеются завышенные ожидания от грядущего контрнаступления ВСУ, которое может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

Пристайко заявил в интервью телеканалу ITV, что на Западе имеются завышенные ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины, что «оказывает давление» на украинских военных. Он предположил, что это может быть очень ужасное лето и цена, которую Украина заплатит, будет ужасна, передает ТАСС.

При этом Пристайко отказался раскрывать информацию о потерях украинской армии, отметив, что более 8 млн человек находятся за пределами страны и будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше Украины.

Говоря о решении США не поставлять истребители F-16 Украине, он выразил мнение, что Белый дом может изменить свои планы. При этом Пристайко признал, что поддержка Украины может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году.

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