Песков: Кремль ознакомился с обращением сибирских ученых после обвинения коллеги в госизмене

Песков: Кремль ознакомился с обращением сибирских ученых после обвинения их коллеги в госизмене

В Кремле видели обращение ученых из сибирского отделения РАН, которое они составили после обвинения их коллеги в госизмене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что давать комментарии во время расследования не может.

Он пояснил, что сейчас работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что обвинение очень серьезное, и виновным человек может быть признан по решению суда. В ходе каких-то следственных действий Кремль не имеет права говорить о каких-то позициях.

Напомним, по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев.

Его коллеги обратились с открытым письмом к властям с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.

Ученый секретарь института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Юлия Кратова в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что ученые переживают за судьбу коллеги, и предложила ввести дополнительную экспертную проверку статей научного сообщества перед публикацией во избежание попадания авторов под подозрения в разглашении секретных материалов.

