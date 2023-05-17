В Кремле отказались комментировать призывы к МВД разъяснить использование желтого и синего цветов

Давать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что если следовать закону, то нет никаких норм и правил по этому вопросу, передает ТАСС.

«Вместе с тем, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, наверное, туда надо обращаться за разъяснениями», – заметил Песков, уточнив, что этой темой администрация президента не занимается.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД пояснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.