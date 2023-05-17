ФСБ задержала собиравших в трех регионах деньги террористам подозреваемых

В трех регионах России задержали собиравших деньги террористам подозреваемых

На территории России задержаны собиравшие деньги террористам в Сирии пособники боевиков, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленников нашли в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестане, сообщили в спецслужбе ТАСС.

Подозреваемые, как считает следствие, собирали деньги для запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*», действующей в Сирии.

Они получали указания от функционеров террористической организации и на регулярной основе переводили средства на счета боевиков. На эти средства закупалось вооружение, транспортные средства, амуницию и велась пропаганда террористической деятельности.

У подозреваемых нашли средства связи и платежные инструменты. Уголовное дело заведено по статье «Содействие террористической деятельности».

В феврале ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников «Хайят Тахрир аш-Шам», которые также собирали деньги для террористов.