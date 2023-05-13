Американские танки Abrams доставили в Германию для обучения военнослужащих ВСУ

Military Times: Первые американские танки Abrams доставили в Германию из США для обучения украинских военных

Первые американские танки Abrams доставили в Германию для обучения украинских военнослужащих, для подготовки потребуется около 10 недель, сообщила Military Times.

По данным издания, речь идет о нескольких танках, обучение на которых солдат ВСУ начнется в ближайшее время, передает радио Sputnik.

Отмечается, что для подготовки управлению и работе с Abrams понадобится около 10 недель, столько же потребуется, чтобы привести танки в боевую готовность.

Ранее сообщалось, что передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях.

Издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.